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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | حمزة لبيض يحرز لقب ذ فويس

حمزة لبيض يحرز لقب ذ فويس

السبت 03 فبراير 2018 - 16:23

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - meme السبت 03 فبراير 2018 - 23:01
مبروك عليك حبيبي و مبروك علئ الفنان الكبير كاظم الساهر و الله صوت و صورة حفظك الله و رعاك اتمنئ لك مستقبلا زاهرا و ناجحا امتعتنا بصوتك و طلعتك البهيه الف مبروك
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2 - Zohair السبت 03 فبراير 2018 - 23:06
هنيئا لحمزة لبيض, لعائلته الصغيرة و للمغرب على هذا الإنجاز. أتمنى إن شاء الله إنجاز ثاني غدا للمنتخب الوطني ايفراحنا في المقابلة النهائية أمام نيجيريا
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3 - Oussama السبت 03 فبراير 2018 - 23:14
هنيئا لك بالفوز لك تابع دراستك فهي المستقبل
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