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كُتّاب وآراء
حمزة لبيض يحرز لقب ذ فويس
السبت 03 فبراير 2018 - 16:23
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - meme السبت 03 فبراير 2018 - 23:01
مبروك عليك حبيبي و مبروك علئ الفنان الكبير كاظم الساهر و الله صوت و صورة حفظك الله و رعاك اتمنئ لك مستقبلا زاهرا و ناجحا امتعتنا بصوتك و طلعتك البهيه الف مبروك
2 - Zohair السبت 03 فبراير 2018 - 23:06
هنيئا لحمزة لبيض, لعائلته الصغيرة و للمغرب على هذا الإنجاز. أتمنى إن شاء الله إنجاز ثاني غدا للمنتخب الوطني ايفراحنا في المقابلة النهائية أمام نيجيريا
3 - Oussama السبت 03 فبراير 2018 - 23:14
هنيئا لك بالفوز لك تابع دراستك فهي المستقبل
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