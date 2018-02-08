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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | أمريكا تهدد بضرب المغرب!

أمريكا تهدد بضرب المغرب!

الخميس 08 فبراير 2018 - 20:32

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1 - سعيد الجمعة 09 فبراير 2018 - 02:39
صح صح صح كلامك صائب وثاقب وفي الصميم، وأنا أقول أطلقو العنان للبحث العلمي، فلدينا فئة والله لو أتيحت لها الفرصة والامكانيات لقدمت الكثير للبلد.
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