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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | الرياح تفضح شعر ترامب

الرياح تفضح شعر ترامب

الخميس 08 فبراير 2018 - 01:09

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1 - saloon الجمعة 09 فبراير 2018 - 10:37
ما الهدف من هذا الفيديو ؟ شعر ترامب ؟. المهم حاكم العالم و يفعل ما ينفع شعبه
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2 - الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:51
امريكا تصنع الطائرات ونحن نقول ما أجملها
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