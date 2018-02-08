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كُتّاب وآراء
طفلة تخيف إسرائيل
الخميس 08 فبراير 2018 - 22:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Morad الجمعة 09 فبراير 2018 - 23:19
اللهم وحد الأمة الإسلامية و انصرنا على أعداءنا أمين يارب العالمين
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