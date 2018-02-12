24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1112:4715:4618:1419:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. السيد العثماني: التيمم في جرادة أفضل من الوضوء بوجدة (5.00)

  2. المعاناة تفجر احتجاجات شعبية ضواحي ميدلت (5.00)

  3. مراكشيون وعيد الحب (5.00)

  4. نائب تونسي يمزق علما لإسرائيل في البرلمان (5.00)

  5. أردوغان يلوح بتدخل عسكري في قبرص وبحر إيجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | الحسيمة.. قديـــــماً

الحسيمة.. قديـــــماً

الاثنين 12 فبراير 2018 - 20:44

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.