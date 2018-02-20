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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | كاتب سعودي يدعو إلى تقليل المساجد: الآذان يرعب الأطفال ويزعج الناس

كاتب سعودي يدعو إلى تقليل المساجد: الآذان يرعب الأطفال ويزعج الناس

الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 01:31

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1 - Ayoub الأربعاء 21 فبراير 2018 - 01:49
متى كان النداء الى الصلاة فيه ازعاج متى كان النداء الذي يذكرك بوجود الخالق و يدعوك الى الوقوف بين يديه لدقائق ثمية كل يوم شيء مزعج متى كان النداء الذي يذكرك أنك في دنيا فانية يشكل مصدر ازعاج ؟ أريد لأبنائي أن يعيشو على بعد خطوة اول أقل من المساجد و يستمعو للاذان بأعلى صوت ممكن.
تقليص عدد المساجد ؟ المساهمة في بناء مسجد من أعضم الحسنات فكيف للانسان ان يشارك في تقليص أعدادها ؟ مجرد النضر لملامح وجهه تشعر بالاشمئزاز.
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