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كُتّاب وآراء
نادية شيبوب تشارك في ذفويس
السبت 24 فبراير 2018 - 15:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ام فدوى السبت 24 فبراير 2018 - 20:23
اختيارك سيدتي للأغنية لم يكن موفقا...ماعرفتش شكون اختارها معاك ..
2 - ااواقعي السبت 24 فبراير 2018 - 21:51
اكبر دليل ان لجنة التحكيم تتلقى توجيهات حول من سوف يمر و من لا يجب ان يمر بغض النظر عن صوته.يعلمون ان هاته السيدة كبيرة في السن و جمالها متوسط و بالتالي لن تكون سلعة قابلة للتسويق مستقبلا .اكاد اجزم انهم يعلمون مسبقا عن سنها .فضيحة
3 - عاطفي سميرة السبت 24 فبراير 2018 - 22:46
الأغنية لم تبين جمال صوتها الرائع وتبقى المشاركة دليل على المستوى الجيد لهاته السيدة بغض النظر عن سنها أو جمالها لأنها في الواقع سيدة جميلة وما من فضيحة ! سوى الناس الذين يختفون وراء الشاشات ويسبون ويحكمون ولو نظرنا إليهم لوجدنا قلوباً حقودة لا تستطيع الحب أو رؤية الجمال إلا بمقاييس واهية واعتبارات سطحية .
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