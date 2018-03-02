24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5012:4415:5618:3019:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. الأمطار بشفشاون .. 103 ملمترات خلال 24 ساعة (5.00)

  2. احتجاج شغيلة الإنعاش الوطني بالرباط .. "عبيد القرن 21" ضد الإهانة (5.00)

  3. إيكيدير في نهائي سباق 1500 متر ببطولة العالم (5.00)

  4. فيلم جديد لـ"تارانتينو" يجمع براد بيت وديكابريو (5.00)

  5. سوء أحوال الجو يضع جماعة مقريصات في عزلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | خطورة السهر وقلة النوم

خطورة السهر وقلة النوم

الجمعة 02 مارس 2018 - 20:56

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.