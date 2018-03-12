24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:3812:4216:0018:3719:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)

  2. جمعية تحتفي بالمرأة واللغة الأمازيغية في طنجة (5.00)

  3. اليأس وخطورة دخول عنق الزجاجة (5.00)

  4. جرائم الفساد ومجازر المديونية في إنتاج العبودية (5.00)

  5. "الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | أسباب وعلاج هشاشة العظام

أسباب وعلاج هشاشة العظام

الاثنين 12 مارس 2018 - 10:11

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.