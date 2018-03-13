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كُتّاب وآراء
آخر علماء العصر.. من هو "ستيفن هوكينغ"؟
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - هشام حدادي تمارة الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:52
يتميز ستيفن ببديهة عالية حيث أجاب على سؤال "ماذا يأتي قبل الانفجار الكبير في الكون؟" فكانت إجابته أن هذا السؤال يشبه سؤال "ما المكان الذي يقع شمال القطب الشمالي؟" وكانت هذه الإجابة تلخيصاً لنظريته حول الكون المغلق والذي بلا حدود.
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