24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:3412:4116:0118:3919:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. سقوط شجرة يصيب 8 مصلّين بجروح في مدينة سلا (5.00)

  2. تسييس القضاء أشد خطورة من تسييس الدين (5.00)

  3. تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة (5.00)

  4. "مبعوث العماري" يرأب الصدع بين بكوري ومنتخبين بالبيضاء (5.00)

  5. الأمازيغية والهُوِّية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | مرشحة رئاسة تبكي على الهواء

مرشحة رئاسة تبكي على الهواء

الخميس 15 مارس 2018 - 16:52

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.