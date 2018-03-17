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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | المغربي عصام سرحان يواجه أحمد الحافظ

المغربي عصام سرحان يواجه أحمد الحافظ

السبت 17 مارس 2018 - 16:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اريج السبت 17 مارس 2018 - 20:22
بالفعل اصوات كلها قوية اتمنى التوفيق للمغاربة المشاركين.
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5
2 - Reda السبت 17 مارس 2018 - 20:32
ما هدا يا عصام خامة صوتية اندلسية وعورب نادرة ماشاء الله
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3 - fatima zahra السبت 17 مارس 2018 - 20:38
الله عليك يا عصام...اطربتنا بصوتك الشجي
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4 - ber nou السبت 17 مارس 2018 - 21:02
الله الله على عبيق الأندلس يطرب شعب الشام ماشاء الله . اتمنى لك التوفيق لفنان سرحان
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