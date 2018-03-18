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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | فيديو يظهر بشار الأسد وهو يتوجه بسيارته نحو الغوطة

فيديو يظهر بشار الأسد وهو يتوجه بسيارته نحو الغوطة

الأحد 18 مارس 2018 - 13:04

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