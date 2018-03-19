24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:2712:4016:0218:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. مغاربة واحتجاجات جرادة (5.00)

  2. ترامب يخنق فنزويلا بمنع عملة "بترو" الرقمية (5.00)

  3. "فارس البوغاز" يتمسّك بأمل إحراز أول لقب في تاريخ طنجة (5.00)

  4. الطلب يرفع صادرات المغرب من الخضر والفواكه (5.00)

  5. بنك الطعام في ألمانيا يثير جدل الهوة بين الفقراء والأثرياء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | قناة جزائرية: ملاعب المغرب "تحفة".. وهو مرشح بقوة ليفوز بتنظيم كأس العالم

قناة جزائرية: ملاعب المغرب "تحفة".. وهو مرشح بقوة ليفوز بتنظيم كأس العالم

الاثنين 19 مارس 2018 - 23:22

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Zohair الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:32
تمنيت لو العلاقات بين المغرب والجزائر كانت على أحسن ما يرام .. تنظيم مشترك لكأس العالم ووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مغاربي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:51
شكرًا للاخوة الجزائريين لمساندة ترشح المغرب. انه لشيء يفرح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.