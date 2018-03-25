وفاة لاعب أثناء مباراة

توفي ‏ لاعب فريق مارسونيا الكرواتي، برونو بوبان، بطريقة درامية حزينة وذلك خلال مباراة الفريق مع ضيفه سلافونيا بوزيغا، بعد‏ 15 دقيقة فقط من بداية المباراة.