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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | مغربية متزوجة من مصري تكشف الفوارق بين الزوجة المصرية والمغربية

مغربية متزوجة من مصري تكشف الفوارق بين الزوجة المصرية والمغربية

الأحد 25 مارس 2018 - 12:31

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تمغربيت الثلاثاء 27 مارس 2018 - 13:17
كل واحد حر في حياته لكن انا عموما ضد زواج بالاجانب سواء للمرأة المغربية أو الرجل المغربي.. حتي وان كان زواج من دولة عربية يبقى هناك اختلاف في ثقافة واللجهة وعادات وأشياء كثيرة.. وان حصل فراق لا قدر الله الأبناء من يدفعون الثمن.. ويبقى كل واحد من الأبوين يجر أولاده لثقافته أو لغته.. هذا رأيي الشخصي وللمرة الثانية كل واحد حر في حياته
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19
2 - brahim 1966 الثلاثاء 27 مارس 2018 - 13:18
كلام فارغ الزواج من الشرق بالنسبة لطرفين فاشل على جميع الاصعدة
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8
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