24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/03/2018
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:19
|13:38
|17:04
|19:48
|21:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- المغرب يخوض معركة تحسين مؤشر مناخ الأعمال
- لمن تعود المسؤولية..للمغاربة أم للمشارقة؟
- "الإرْث" كمُشْكلة زائفة لإخْفاء واقع اللَّامُساواة الهَيْكليّة!
- الأفلام والمسلسلات المصرية..وجريمة "التكلاخ"!!
- حديث في "أحاديث في ما جرى" يجعلني أحن إلى زمن الاستعمار
"الإرْث" كمُشْكلة زائفة لإخْفاء واقع اللَّامُساواة الهَيْكليّة! (5.00)
جبهة البوليساريو تُشعل رمال الداخلة .. وخبير: جرائم عصابات دموية (5.00)
الدبلوماسية الروسية تتعرض إلى "طرد جماعي" من أوروبا وأمريكا (5.00)
- جبهة البوليساريو تُشعل رمال الداخلة .. وخبير: جرائم عصابات دموية - (93)
- الجدل يرافق استثناء مدارس بمدن الصحراء من "الساعة الجديدة" - (60)
- هكذا يُمَكن الرصد الجوي لجيش المغرب دفن البوليساريو بالصحراء - (59)
- خبير علاقات دولية: المغرب لن ينخرط في طرد ديبلوماسيين روس - (55)
- نظام الإرث يجدد مطالب المساواة في المغرب - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغربية متزوجة من مصري تكشف الفوارق بين الزوجة المصرية والمغربية
الأحد 25 مارس 2018 - 12:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - تمغربيت الثلاثاء 27 مارس 2018 - 13:17
كل واحد حر في حياته لكن انا عموما ضد زواج بالاجانب سواء للمرأة المغربية أو الرجل المغربي.. حتي وان كان زواج من دولة عربية يبقى هناك اختلاف في ثقافة واللجهة وعادات وأشياء كثيرة.. وان حصل فراق لا قدر الله الأبناء من يدفعون الثمن.. ويبقى كل واحد من الأبوين يجر أولاده لثقافته أو لغته.. هذا رأيي الشخصي وللمرة الثانية كل واحد حر في حياته
2 - brahim 1966 الثلاثاء 27 مارس 2018 - 13:18
كلام فارغ الزواج من الشرق بالنسبة لطرفين فاشل على جميع الاصعدة
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2