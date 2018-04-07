24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شبيبة "العدل والإحسان" تدعو إلى إطلاق صرخة "باراكا من الحكرة" (5.00)

  2. "السّيگْ" .. لعبة قديمة تلمّ النساء والرجال في ليالي الصحراء (5.00)

  3. بكين تصلح ترجمات من الصينية إلى الإنجليزية (5.00)

  4. جيش باكستان يتطلع إلى استخدام دبابات روسية (5.00)

  5. دير شبيغل: أموال مقابل تأشيرات في سفارات ألمانية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | أرشيف: أجمل أقوال الملك الراحل الحسن الثاني

أرشيف: أجمل أقوال الملك الراحل الحسن الثاني

السبت 07 أبريل 2018 - 12:59

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مسلم الأحد 08 أبريل 2018 - 14:52
للاسف ملف الصحراء كان ليغلق في عهدك لكن تساؤلي هو كيف للحسن 2 يقول ان الصحراء مغربية ثم يقبل باستفتاء حولها. كيف تستفتي في شيء هو لك اصلا؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - adil الأحد 08 أبريل 2018 - 15:02
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته كان ملك و سيسي عضيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.