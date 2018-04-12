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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | 50 إوزة تسقط من السماء بعدما ضربها البرق !

50 إوزة تسقط من السماء بعدما ضربها البرق !

الخميس 12 أبريل 2018 - 22:08

عُثر على أكثر من 50 إوزة نافقة في موقف للسيارات في ولاية إيداهو الأمريكية بعد أن سقطت من السماء، على إثر تعرضها لصاعقة برق قاتلة.

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