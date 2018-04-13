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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | بالفيديو.. شاهد ما ذا فعل بشار الأسد عقب الهجوم !

بالفيديو.. شاهد ما ذا فعل بشار الأسد عقب الهجوم !

الجمعة 13 أبريل 2018 - 10:34

بثت الرئاسة السورية لقطات فيديو تظهر الرئيس بشار الأسد لدى وصوله لمقر رئاسي لممارسة مهام عمله، بعد ساعت من الضربة العسكرية الثلاثية التي قادتها الولايات المتحدة.

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