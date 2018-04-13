بالفيديو.. شاهد ما ذا فعل بشار الأسد عقب الهجوم !

بثت الرئاسة السورية لقطات فيديو تظهر الرئيس بشار الأسد لدى وصوله لمقر رئاسي لممارسة مهام عمله، بعد ساعت من الضربة العسكرية الثلاثية التي قادتها الولايات المتحدة.