آخر سجدة قبل الوفاة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة مُسن أثناء تأديته الصلاة بالمسجد في منطقة الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة إربد شمال الأردن.

وأظهر المقطع المُسن وهو يقف في الصف بين المصلين، قبل أن ينزل إلى الأرض فجأة ويسجد، فيما استمر المصلون في صلاتهم.

وقرب انتهاء الصلاة، قام الرجلان الموجودان على يمينه ويساره بمحاولة تفحصه وتحريكه لكنه لم يحرك ساكناً، وبعد انتهاء الصلاة هرع المصلون وقاموا بحمله لإسعافه لكنه كان قد فارق الحياة.

وقرب انتهاء الصلاة، قام الرجلان الموجودان على يمينه ويساره بمحاولة تفحصه وتحريكه لكنه لم يحرك ساكناً، وبعد انتهاء الصلاة هرع المصلون وقاموا بحمله لإسعافه لكنه كان قد فارق الحياة.