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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | أمريكا واليهود ونهاية العالم

أمريكا واليهود ونهاية العالم

الأربعاء 09 ماي 2018 - 07:08

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - اخر رصاااصة الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:23
افتتاح الاسفارة الامريكية في القدس نهاية العرب شعوب ميتة و تهاب الموت ... و كفـــــــــــــى.
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0
2 - khaald الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:23
اليهود ناقضي العهود..هو وعد ولكن وعد الله قريب ولن يفعل أكثر مما أراد الله تعالى. ولا تحسبن الله غافل عما يفعل الظالمون
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3
3 - عاشقة للقدس الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:24
ياخسارة والله،،،اتفق العرب على الا يتفقو
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0
4 - LAHCEN الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:27
لا أفهم لماذا نلجأ الى التحاليل الميتافيزيقيا لشرح وقائع مادية و ملموسة
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-1
5 - vvv الأربعاء 09 ماي 2018 - 13:01
موضوع جميل جدا واسفاه لم يذكر المقاطعة كنوع من علامات الساعة
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