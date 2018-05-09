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كُتّاب وآراء
أمريكا واليهود ونهاية العالم
الأربعاء 09 ماي 2018 - 07:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - اخر رصاااصة الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:23
افتتاح الاسفارة الامريكية في القدس نهاية العرب شعوب ميتة و تهاب الموت ... و كفـــــــــــــى.
2 - khaald الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:23
اليهود ناقضي العهود..هو وعد ولكن وعد الله قريب ولن يفعل أكثر مما أراد الله تعالى. ولا تحسبن الله غافل عما يفعل الظالمون
3 - عاشقة للقدس الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:24
ياخسارة والله،،،اتفق العرب على الا يتفقو
4 - LAHCEN الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:27
لا أفهم لماذا نلجأ الى التحاليل الميتافيزيقيا لشرح وقائع مادية و ملموسة
5 - vvv الأربعاء 09 ماي 2018 - 13:01
موضوع جميل جدا واسفاه لم يذكر المقاطعة كنوع من علامات الساعة
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