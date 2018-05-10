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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | ترامب يتوعد إيران

ترامب يتوعد إيران

الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:44

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