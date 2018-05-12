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كُتّاب وآراء
"هذا المغرب عشقي له كبير".. المطربة أحلام تغني للمغرب في فيديو جديد
الجمعة 11 ماي 2018 - 11:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - yassine chaib السبت 12 ماي 2018 - 12:04
تحية شكر وتقدير واحترام للفنانة الاماراتية المتألقة أحلام والله يدوم المحبة والاخوة والله يحفظ الامارات وشيوخها وشعبها العظيم , مغربي مقيم في الامارات لا احس بتاتا بالغربة بين هذا الشعب الاماراتي العظيم ... شكرا
والله يشفي وينصر ملكنا الهمام
والله يشفي وينصر ملكنا الهمام
2 - جمیلة ماشا۶ الله السبت 12 ماي 2018 - 12:05
الجمال الخلیجي و ما أدرك ما الجمال الخلیجي ماشا۶ الله
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