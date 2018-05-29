24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/05/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:30
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- الهجرة والوطن يتسيدان دراما رمضان في السودان
- خيمة بمراكش للتوثيق لمحطات قطارات المغرب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- دراسة: الحضارة الصينية ظهرت منذ 5800 عاما
- عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة
عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة (5.00)
بوادر توتر جديد تلوح في الأفق بين الحكومة والمركزيات النقابية (5.00)
"الحرف الرمضانية" تنتعش في سطات طلبا للرزق وهربا من "مدّ اليد" (5.00)
- "العدالة والتنمية" يطالب برفع الدعم عن "البوطا" قبل سنة 2020 - (258)
- أوغندا "تصفع" المغرب وتعتزم التصويت لملف أمريكا بدافع المصالح - (98)
- باحث مغربي يدعو إلى مقاضاة "راموس" أمام المحاكم الإسبانية - (88)
- بوتفليقة يُدخل الجزائر في أزمة .. والجيش يُشهر ورقة الصحراء - (69)
- "هراوات الأمن" تحرم موظفي التعليم من الإفطار أمام البرلمان - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قدور وعويشة.. شيشة
الاثنين 28 ماي 2018 - 19:28