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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | شاهد البكاء الحار لنبيل درار بعد خروج المنتخب من المونديال

شاهد البكاء الحار لنبيل درار بعد خروج المنتخب من المونديال

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربية مغربية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:34
لاتبكي حبيبي انكم قدمتم عرضا جيدا وقاتلتم بكل قوتكم لكن الله غالب الله يحفظكم والشعب المغربي وشعوب اخرى راضية بالاداء الدي قدمتموه
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11
2 - شانة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:14
العام الي جا نبقاو نبكيو فيه ما عندنا
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-9
3 - aziz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:14
إنا الأسود لا تبكي بل تزئر والله إنكم شرفت المغرب ونحن كذلك تشرفنا بكم انتم رجال من وطن الرجال لعبتم احسن لعب لا داعي للحزن حقيقة خسارة زائد تواطئ الحكم معهم والله تم والله اننا نحبكم ونفتخر بمغربيتنا وعاش المغرب وشكرا لكم
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6
4 - mou الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:22
هرمنا
نفس القصة دائما بعد كل هزيمة
واسفاه
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-2
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