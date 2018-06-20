24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/06/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟
- حوادث السير تحصد 18 قتيلا بمدن المغرب
- "أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال
- إشهار سكين في مقهى يورط عشرينيا في طنجة
- سيارة رباعية الدفع تصرع شابا وسط مراكش
- أهداف "السكتة القلبية" توحد حزن مشجعي المغرب ومصر وتونس
رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)
"أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)
رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)
عريضة مغربية تدعو إلى فتح الحدود الجزائرية لتنظيم مونديال 2030 (4.67)
- رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 - (375)
- الجواهري يحذر من خفض حملة المقاطعة لنشاط الاقتصاد بالمملكة - (149)
- "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال - (116)
- "الجيش الأحمر الروسي" يجهض أحلام "فراعنة مصر" بكأس العالم - (111)
- "موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور" - (107)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدرب البرتغال يعترف: المغرب تفوق علينا في كل شيء
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 14:53