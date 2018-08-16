24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. تقرير دولي: تنافسية اقتصاد المغرب "جامدة" والتعليم في أسفل الترتيب (5.00)

  2. اتهام 300 "قس مفترس" بجرائم جنسية في أمريكا (5.00)

  3. أمطار الصيف تحيي مطالب بإحداث سدود كبرى في درعة تافيلالت (5.00)

  4. الخضروات غنية بمركبات طبيعية تقي من السرطان (5.00)

  5. فاس تغرق في "مستنقع الإجرام" .. والشرطة تلجأ إلى الرصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | قدور وعويشة.. البيرمي

قدور وعويشة.. البيرمي

الأربعاء 15 غشت 2018 - 09:25

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.