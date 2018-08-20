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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | بالفيديو.. رياح قوية تهزّ كسوة الكعبة المشرفة وتكشف عن بنيانها

بالفيديو.. رياح قوية تهزّ كسوة الكعبة المشرفة وتكشف عن بنيانها

الأحد 19 غشت 2018 - 00:23

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - marrakechia الاثنين 20 غشت 2018 - 00:47
سبحان الله , الله اكبر كبيرا.
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