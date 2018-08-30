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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | شاهد.. أول محارب آلي قيد التجربة في روسيا

شاهد.. أول محارب آلي قيد التجربة في روسيا

الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:43

صممت شركة روسية درعاً متطوراً يسمح لصاحبه بحمل أوزان ثقيلة، والجري بسرعة أكبر، وأداء مهامه القتالية بكفاءة أعلى.

ويسمح النموذج الذي صممته شركة "تي إس ني توتشماش" والذي لايزال قيد التجربة، للجنود المشاة بإطلاق النار باستخدام يد ميكانيكية واحدة بدقة عالية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بوحاطي الخميس 30 غشت 2018 - 17:05
واو فين وصلو الخيال اصبح حقيقة شوف العدماني الناس فين و صلات و برد على قلبك
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2 - étranger en France الخميس 30 غشت 2018 - 17:07
حتى في المغرب نقدرو نصنعو بحال هاد روبو إلى نقصو كروش حرام من المغرب
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