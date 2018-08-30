شاهد.. أول محارب آلي قيد التجربة في روسيا

صممت شركة روسية درعاً متطوراً يسمح لصاحبه بحمل أوزان ثقيلة، والجري بسرعة أكبر، وأداء مهامه القتالية بكفاءة أعلى.

ويسمح النموذج الذي صممته شركة "تي إس ني توتشماش" والذي لايزال قيد التجربة، للجنود المشاة بإطلاق النار باستخدام يد ميكانيكية واحدة بدقة عالية.