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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | هدف زياش أمام مالاوي

هدف زياش أمام مالاوي

السبت 08 شتنبر 2018 - 21:14

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1 - الجشع السبت 08 شتنبر 2018 - 21:45
...الملعب فارغ من الجمهور الا القلة القليلة الميسورة. لان التذكرة باهضة وليست في استطاعة المغاربة المساكين. كل هذا جشع. حتى في تشجيع المنتخب نجد من يحلب الشعب. لا حول ولا قوة الا بالله. ماهذه الشبه دولة.!!!
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