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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | النصيري يسجل الهدف الثاني

النصيري يسجل الهدف الثاني

السبت 08 شتنبر 2018 - 21:52

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Citoyen السبت 08 شتنبر 2018 - 22:07
دولة لا تحترم مواطنيها
دولة لا تستطيع نقل مباراة فرقتها الوطنية هي دولة فاشلة
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14
2 - Fouad السبت 08 شتنبر 2018 - 22:16
Bravo les lions. La coupe d'Afrique incha-Allah.
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