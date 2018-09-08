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كُتّاب وآراء
النصيري يسجل الهدف الثاني
السبت 08 شتنبر 2018 - 21:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Citoyen السبت 08 شتنبر 2018 - 22:07
دولة لا تحترم مواطنيها
دولة لا تستطيع نقل مباراة فرقتها الوطنية هي دولة فاشلة
دولة لا تستطيع نقل مباراة فرقتها الوطنية هي دولة فاشلة
2 - Fouad السبت 08 شتنبر 2018 - 22:16
Bravo les lions. La coupe d'Afrique incha-Allah.
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