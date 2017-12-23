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كُتّاب وآراء
مشاهد من منتدى الإسكان
السبت 23 دجنبر 2017 - 13:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عابر سبيل السبت 23 دجنبر 2017 - 14:05
بعد إيه حتى أغرقتم المدن الصغيره بالعمارات غير المنظمه وأصبحت بين عشية وضحاها عباره عن مدن المتاهات تعشش فيها أنواع الجريمه والتطرف والجنس وأشياء أخرى ........شكرا لوزيرنا السابق بن عبد الله ومرحبا بوزيرنا القادم تكميلة المسلسل.
2 - عزيز alicante السبت 23 دجنبر 2017 - 18:48
اودي اشمن منتدى الاسكان مدننا غارقة بلوبيات العمارات التي لاتتوفر على ادنى مستوى العيش اين هي المساحات الخضراء لكل حي بل لكل عمارة اين اماكن السيارات اين مساحات اللعب للاطفال مجهزة بكل وساءل اللعب اين اسواق القرب لكل حي اين المدارس يبنون العمارات والاطفال يقطعون الاميال اين مراكز الشرطة لكل حي وزيد وزيد هدا موجدته في زيارتي لاوروبا يبنون المرافق هي الاولى وفي الاخير ياتون بالعمارات تم البيع
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