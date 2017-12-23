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كُتّاب وآراء
معاناة مع امتحان السياقة
السبت 23 دجنبر 2017 - 19:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - المهدي تازي الحريزي السبت 23 دجنبر 2017 - 19:41
في الحقيقة كل ما قلتموه على حق وحتى الممتحنين يظنون أنفسهم فوق كل شيء.
من 30/40 الى 34/40 بالنسبة للسيارة 3550 درهم اللهم ان هذا منكر
من 30/40 الى 34/40 بالنسبة للسيارة 3550 درهم اللهم ان هذا منكر
2 - RALEUR السبت 23 دجنبر 2017 - 19:46
بلا ماتقلقوا هاذا الشي غادي وللي عمومي في جميع المؤسسات، أنتوما مصدعينكوم صحاب الكاميوات٠ الدراري في امتحان البكالوريا راه غادي إولي إدخل عندهم مول الكروسة ديال الخضرة وصحاب جفيل، ولا جيتي معطل بلاصتك خادها مول الفراشة٠ لا تتعجب كثرة الهم تتضحك٠
3 - مجلوق فنيويورك السبت 23 دجنبر 2017 - 19:48
هاهاها والسي بوليف عند راسك عايق بزاف جميلنا فالزيادات ,,, وتكول عباد الله كدوز امتحان السياقة فحمص ؤلا الرقة فسوريا,,,ؤهديك السيدة لي كتهضر من السيارة ؤكتكول ,les ingenieurs اشمن ingenieurs ,هادوك غير des examinateurs ,لي سمع ingenieurs هدي يكول متخرجين من l,ecole des ponts et chausses de paris.
4 - ابن حطان السبت 23 دجنبر 2017 - 19:53
لاتفلح وزاراتهم الا في اختلاق الغرامات والقوانين المقرفة والتي لا تعود على المواطن باي نفع نسال الله تعالى ان ياخذ حق المستضعفين من اولءك الذين تنكروا لمواطنيهم ولماضيهم .
5 - كاعي السبت 23 دجنبر 2017 - 19:56
لاشك ان الميزانية التي كانت مخصصة لانشاء وتجهيز الحلبات الخاصة بالامتحان التطبيقي نهبت وسرقت من ذوي عديمي الضمير! عار وعيب ان نرى مثل هذه المهازل في مغرب 2017.
6 - from lausanne switzerland السبت 23 دجنبر 2017 - 20:11
تعليق 3,,,قتلتيني بالضحك ؤالله العظيم عندك الحق.
7 - ابو امين السبت 23 دجنبر 2017 - 20:13
اللهم إن هذا منكر ،هذه الوزارة هي جزء من حكومة متهالكة ومهترئة وعاجزة عن أي إصلاح أو محاربة للفساد اللهم الاستقواء واستعراض عضلاتها على الطبقة المتوسطة والفقيرة .
8 - محمد السبت 23 دجنبر 2017 - 20:23
هنا في مدينة فاس المشرفون على الامتحانات التطبيقية عبارة عن مجموعة من القراصنة وقطاع الطرق اعمل ماشئت فإنك لن تنجح في الحصول على رخصة السياقة لان حسب ما يروج فقد غضبت لجان مركزية على أداءهم ومناوراتهم فطلب منهم أن يخفضوا نسبة النجاح فكان ذلك على حساب الكفاءات فمن يعرف السياقة ويحفظ قانون السير لن ينجح معهم سينجح من اتصل بهم وزودهم بالمال أو هو من المحظوظين الذين لهم معارف أو اتصالات مع أصحاب النفوذ لعنة الله على الظالمين
9 - بن عمر السبت 23 دجنبر 2017 - 20:27
وراه نتوما لي ما فاهمين والو، المسؤولين راه أذكياء، دارو ليكم هادوك الحلبات والطرقان فاش كادوزو لمتيحان محفرين وعامرين غيس حيت من بعد ماغادي تشدو الرخصة ديال السياقة هداك شي لي غادي تلقاو، راه هداك هو الواقع لي كايتسناكم في الطرقات، هاديك هي البنية التحتية ديالنا ..
شفتو الذكاء ؟ ايوا قولو باز !!!
شفتو الذكاء ؟ ايوا قولو باز !!!
10 - MOHAMED CHERIF / FRANCE السبت 23 دجنبر 2017 - 20:39
طريقة الإمتحان والتعليم في المغرب متخلفة جدا لذا تجد الكثير يتعلم ويشتري السيارة ويموت لأنه لم يتعلم قواعد السياقة ،المسؤولون كلهم ناهبون ولايقومون بعملهم ولو كانت لحيته تصيل حتى إلى الصين فهم بشر مغربي رضع الفساد والكسل الغش وبيع الوهم للناس بإصلاح أعرج بدأه بغرامة الراجلين بدون أن تكون هناك ممرات ، يجب الكشف عن صحة الوزير العقلية لأن مثل هذه الخطط لا يقوم بها عاقل
11 - مسامح السبت 23 دجنبر 2017 - 20:41
نحن في واد ومسؤولينا في واد اخر لا حول ولا قوة الا بالله . هدا المكان يصلح فقط لبرمي ديال تراكس.
12 - Amazigh السبت 23 دجنبر 2017 - 20:43
راه اللي شد البيرمي ديالو في ديك الظروف راه غادي اقدر اصوق في الطريق ديال المغرب
13 - حاميدو السبت 23 دجنبر 2017 - 20:51
ما رأي السيد بوليف في هذا الفيديو...هل ما زال مصرا على فرض غرامات على الراجلين؟
14 - مواطن صريح السبت 23 دجنبر 2017 - 21:15
كل شيئ متهالك في بلدنا لايوجد قطاع الا و تشوبه الفوضى وعدم التنضيم ومن يؤدي الثمن هو المواطن الى متى سيبقى هدا التسيب واللامبالات لمسولينا يجب ان تكون هناك مراقبة نزيهة وليست مراقبة باك صاحبي ادا اردنا ان نزيد بهادت البلد الى الامام.
15 - Dokalli السبت 23 دجنبر 2017 - 21:17
معرفتش علاش اماكن امتحان السياقة مهمشة في لمدن المغربية كاملين.
16 - الزمر السبت 23 دجنبر 2017 - 21:17
السلام، من فينا لايريد الحفاظ على البيئة . ومن فينا لايريد تقليص عدد الحوادث المروعة ، ومن فينا لايريد قطع الطريق على اشخاص الغير مؤهلين في السياقة، من فينا لايريد تقليص عدد السيارات في وسط المدينة التي أصحابها جالسين في المقاهي دون أي مشغلة، بل يحتلون أماكن لشركات وأصحاب أشغال في المكان. هده السياسة هي أحسن سياسة اعتمدها المغرب في تريخه الحديث، الطرق في المدن ليست لنزهة بل إلى من لهم أعمال وأشغال.
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