24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2712:3115:0517:2718:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟

  1. قبيلة بورزازات تعتزم المسير نحو القصر الملكي (5.00)

  2. تطبيق يساعد مرضى الزهايمر (5.00)

  3. وهبي يزور معتقلي حراك الريف في "عكاشة" ويناشد إنهاء الملف (5.00)

  4. وشاية كاذبة تورط الخازن السابق لعمالة مراكش (5.00)

  5. ترامب يوقع قانون خفض ضرائب الشركات والأفراد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | المشهد السياسي المغربي

المشهد السياسي المغربي

السبت 23 دجنبر 2017 - 19:13

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - متتبع السبت 23 دجنبر 2017 - 19:47
لي ملاحظة :

هناك يا أستاذ مغالطة كبيرة فإن روج لها الاعلام فلا ينبغي أن يمررها الباحث الأكاديمي و هي مفهوم : " حراك الريف " و الريف يا أستاذ جغرافيا كمنطقة ترابية يمتد من طنجة في اتجاه العرائش في الجنوب الغربي ، ومن طنجة في اتجاه السعيدية في الشمال الشرقي ، ومن الحسيمة في اتجاه تازة في الشمال الجنوبي ، منطقة كما ترى و يرى المغاربة شاسعة .
بيد ان الحراك أو ما سمي حراكا اجتماعيا فهو محدود في مدينة الحسيمة حيث اتشهد الراحل " محسن فكري " تغمده الله برحمته .
و انتم كباحثين يجب ان تتحروا الموضوعية و الدقة و ان لا تمر عليكم مثل هذه الاشياء و توسعون رقعة " الزيت" فالحراك محدود في الحسيمة و نواحيها و ليس في الريف كل الريف ,لهذا نقول " حراك الحسمة .
اللهم ان كانت الكلية تخضع لمنطق القبيلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.