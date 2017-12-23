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كُتّاب وآراء
رمل الماية في ملتقى العبادي
السبت 23 دجنبر 2017 - 20:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - El Kadiri Nour السبت 23 دجنبر 2017 - 20:23
May Allah prolong your life, because you protect a unique heritage of humanity, the Andalusian heritage, this marvelous civilization, which even Moroccans do not know, while in the West we discover, the famous ... In Morocco, we want to erase this collective memory of the people, by imposing on foreign languages foreign languages that we can not control because they are foreign languages made by other men that we respect, by other societies ... Andalusian civilization is based on the Arabic language and the Islamic religion first ... when we hear little writers who do not master these languages and will never master it for the reasons we all know here and elsewhere .... when we hear them say that the Arabic language is dead, that it is useless, while it confer on IBN ROCHD, I say they are less than nothing, lamentable shadows of themselves ...
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