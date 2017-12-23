24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/12/2017
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:27
|12:31
|15:05
|17:27
|18:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟
- "بيل أو فاص" يميط اللثام عن دوافع الوقوع في بئر الخيانة الزوجية
- ألمانيا تنهي سنة 2017 بلا حكومة وسط صعود لليمين المتطرف
- معرض "ذاكرة أكادير" ينعش المحطات التاريخية لـ"مدينة الانبعاث"
- قبيلة بورزازات تعتزم المسير نحو القصر الملكي
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
وهبي يزور معتقلي حراك الريف في "عكاشة" ويناشد إنهاء الملف (5.00)
- "ارتفاع صاروخي" لأسعار الدواجن يلهب جيوب المستهلكين بالمغرب - (64)
- تفاقم الخسائر المالية لقناة "دوزيم" يهدد بوقف تصوير برامج فنية - (60)
- برشلونة يحسم "الكلاسيكو" بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني - (51)
- المال الأمريكي .. سر انحياز سبع دول إلى قرار ترامب حول القدس - (38)
- رصيف الصحافة: شبكات "الدقيق الفاسد" تغرق الأسواق المغربية - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أسعار الخضر بعيون مغاربة
السبت 23 دجنبر 2017 - 13:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - Aissaoui Houmad السبت 23 دجنبر 2017 - 13:56
the little rain has made vegetables expensive ... however, the government allows, does not protect the poorest ... The government must apply social policies for the poor and fight endemic corruption in the public sector including education..car it is shameful to see poor families pay 1500 dh per month to educate a child ... not to mention the rent, food, transport, etc.
2 - أم عبدوا السبت 23 دجنبر 2017 - 14:06
الله ارحمنا..... تعطل سقوط الامطارىسيجلب الكثير من الغلاء......اللهم اسقي عبادك وبهيمتك
3 - ميسي الريااالييييي السبت 23 دجنبر 2017 - 14:06
ارتفاع الخضر سببه هو الوساطة السماسرية خرجو علينا ف هاد البلاد الله احفظ
5 - اعرب الحسين السبت 23 دجنبر 2017 - 14:09
الوزارة المعنية تقوم بعملها المتمثل أساسا في ضمان توفر المنتوجات الفلاحية بشكل يستجيب لطلب المستهلك، لكن الاشكال المتعلق بتحديد الأثمنة المتداولة في الأسواق يبقى خارج الوزارة، بحيث أن هذا الموضوع تتذخل فيه عدة جهات أخرى متداخلة فيما بينها من سلطات و جمعيات حماية المستهلك إلخ، و بالتالي فإن المتضرر الأكبر من هذه الوضعية يتمثل في الفلاح بالدرجة الأولى، بحيث أن هذا الأخير تبقى أرباحه محدودة بالمقارنة مع الشناقة المعروفين بالوسطاء، و بالتالي فثمن المنتجات الفلاحية يخضع بالأساس لمنطق التظارب و السمسرة مما يجعله يصل المستهلك بأثمنة جد مبالغ فيها مقارنة بثمنه الحقيقي من المصدر.
6 - جلال السبت 23 دجنبر 2017 - 14:10
في الدول التي تحب المساواة و الخير للمواطنين تحرس على مراقبة دخلهم الفردي و ظبط الغش و الزيادات المهولة في الأسعار يوميا و الضرب على أيدي المضاربين بطريقة سهلة و مربحة للمتسلطين على رقاب الشعب و السارقين لأموال الدولة ...لا تبيعني ولو كيلوغرام واحد من أي شيء بدون سند الخزينة (Bon de Tresor) تتمكن الدولة من أموال طائلة تحسن بها دخل الفقراء و المعوزين و أصحاب الرواتب الهزيلة و تكون الشفافية الصحيحة و الحقة. الله يكون في عون الفقراء.
7 - تاتبيرت نسوس السبت 23 دجنبر 2017 - 14:10
الكل يعرف أن مختلف المنتجات الفلاحية يتم بيعها بأثمنة مضاعفة بكثير للثمن الذي يحدده الفلاح، بحيث نجد أن الأرباح التي يجنيها الوسطاء تفوق بكثير تلك التي يحصل عليها الفلاحون بعد بيع منجاتهم، و هناك نقول بأن المسؤولية تبقى مشتركة بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، الذين تقع عليهم مسؤولية حماية المستهلك من أمثال هذه التجاوزات
8 - الأستاذ خالد السبت 23 دجنبر 2017 - 14:12
المغرب سيعرف في الأيام القادمة إرتفاعا في أسعار الخضر والفواكه و السمك لأن الثروة تُصدر ويبقى للمواطنين إلا الفتات و ما لا يمكن تصديره .
فالسماسرة والتصدير سيجعل المواطن المقهور يعاني معاناة لا حدود لها .
فلك الله ياوطني طالما الشعب صابر على الوضع .
فالسماسرة والتصدير سيجعل المواطن المقهور يعاني معاناة لا حدود لها .
فلك الله ياوطني طالما الشعب صابر على الوضع .
9 - wood السبت 23 دجنبر 2017 - 14:16
الاسعار المرتفعة لاسعار الخضر و الفواكه تبين حقيقة ما يسمى المغرب الاخضر ، فاصلا لا يمكن ان يكون بلد فلاحي دون صناعة متكاملة لما تحتاجه الفلاحة من الات مختلفة و قنوات و تجهيزات و مواد كيميائية و اسمدة و مبيدات و طرق و بنية تحتية مختلفة . فاغلب الاراضي الفلاحية المغربية غير صالحة للفلاحة ليس لعدم خصوبة الارض او قلة المياه او الامطار بل فقط لانعدام الطرق و المسالك . فمناطق شاسعة من المغرب تفتقر للطرق و عدد منها يرجع لعهد الاستعمار متهالك و مهترئ بينما يتكدس المغاربة في مناطق محدودة و تنفق الدولة على مشاريع محدودة الاهمية و المردودية كالتروماي و TGV و الطرق السيارة !!!
10 - amal hajiri السبت 23 دجنبر 2017 - 14:54
الخضر فسوق الجملة عندها اثمنة مناسبة والخضارة هوما لي تايديرو مابغاو ،
11 - mohamed rida السبت 23 دجنبر 2017 - 14:55
مصاصين دماء البشر من السماسرية والمضاربين هما الي كيخنقو الضعفاء وكيتخبعوا ورا الدولة ولو فاستطاعتهم حبس الهواء على الناس لفعلوها بدون تردد.
12 - أمين خالدي السبت 23 دجنبر 2017 - 14:57
رغم كل المجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة فلا زال المواطن المغربي يشكو من الارتفاع الصاروخي للاسعار والسبب الرئيسي السماسرية لي مابغاوش يتقاو الله
13 - MOROCCO MOROCCO السبت 23 دجنبر 2017 - 15:30
واش بغيتونا تقتلونا بالموت البطيء يا الدولة المخزنية??? الخظرة والفواكه والحوت ماخاسوهش يفوت 4 دراهم للكيلو
14 - kabour السبت 23 دجنبر 2017 - 16:24
اللهم ان هذا منكر ربي عاطي خيرو .البشار راهوم يحرمونا منو
15 - احمد من البيضاء السبت 23 دجنبر 2017 - 16:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع. يجب على الحكومة ومن يحكمها أن تتحمل مسؤليتها وان لا يدعو بعدم مسؤليتهم الموطن الضعيف لقد اقبرتمه وبداتم في كسر جدران الطبقة المتوسطة لكي ينضم إلى القافلة السابقة. لانكم حقا لا تهتمون بشؤون الشعب بل بمصالحكم الضيقة. الخضر والفاكهة هي أساس العيش للمغاربة . تجواعون الشعب وتمتصون دماه .وتصدرونها للخارج يا عجبا على هؤلاء
16 - بوعزة السبت 23 دجنبر 2017 - 16:35
انا ارى ان سبب الغلاء في الخضر تدخل فيه عدة جوانب ادكر منها ، ارتفاع ثمن المحروقات وطبعا سيؤتر على الفلاح المنثج وسيرفع الثمن و لو بسنتيمات في الكيلو كدلك الشيء بالنسبة لصاحب الشاحنة الناقل لهده الخضر ، و الشي بالنسبة للتاجر لانه اهلك بدوره بالغلاء الدي يتربس به من كل جانب من واجبات الدولة و ارتفاع اليد العاملة و ............. الحاصول سبب الغلاء في الخضر و غيرها هو من المواد هو اعدام صندوق المقاصة و رفع الدعم لشعب يعاني اغلبه من الفقر
17 - اين انتم يا مغاربة والو السبت 23 دجنبر 2017 - 16:39
حكومة الظلاميين النيوليبراليين توجه الضربة القاضية لفقراء البلاد علما ان الطبقة المتوسطة مسحت من الخريطة الطبقية للبلاد.انها حكوماتالحكرة والتجويع ونحن شعب الصراخ والخوف من الفاسدين المفسدين.هنيئا للافارقة والوس على حساب شعب الذل .
18 - APOPIS السبت 23 دجنبر 2017 - 16:43
نحمد الله ونشكره حيت بلادنا اول او ثاني بلد في العالم لي كيصدر الخظرة والفواكه وجميع الانواع ديال الحوت للعالم والحاجة الوحيدة لي كنطلبو من الدولة وهو تدير لينا شي ثمن مناسب وعادي باش كولشي غادي يعيش
19 - Hanane hanane السبت 23 دجنبر 2017 - 16:53
القطاع الفلاحي عرف نمو كبير في السنوات الاخير واصبح يقتدى باستراتيجية المغرب في هذا القطاع ورغم هذا لازلنا نعاني من الغلاء والفلاحة مابغاوش يوعاو ويديرو حد للوسطاء والسماسرية .الله يعفو علينا من هاد الناس .
20 - افران الاطلس المتوسط السبت 23 دجنبر 2017 - 17:32
ا لمهم قولوا ما تريدون المهم الفلاح واكل مسكين الشحط . بالله عليكم الفلاح الذي يبيع بطاطا ب 1 درهم للكيلوا لكي تصل الى المستهلك ب ثمن 3.50 درهم للكيلو هل ليس هذه بكارثة . الله اكون في عون لفلاح مكين . سنة كاملة وهو يشتغل لكي يبع لبطاطا بدرهم للكيلو الامر متروك لكم للتفكير
21 - وجدي السبت 23 دجنبر 2017 - 18:48
المشكل الكبير ليس في قلة الامطار كما يزعمون بل كل الخضر والفواكه تصدر الى اسواق جديدة مثل روسيا والدول الافريقية لكن الشعب لا يستفيذ شيئا واخر متدخل اصاب الهدف والدليل انه في اوقات سابقة رغم الجفاف الكبير الذي مر به المغرب لم تصل الخضر الى هذا المستوى ولا يمكن وصف هذا الوضع الى بتهريب مقنن لخيرات البلد يستفيذ منها اصحاب الشكارة
22 - BN ABDELLAH DE RABAT السبت 23 دجنبر 2017 - 19:19
حكومه لباجدا باعت شعب المغربي لوبيات وسماسره ولارباب محطات توزيع لغزوال ولمصدري طماطم لبصل9DH بيض1.20DH الاسماك120DH اللحوم 80DHواخرهم 30DH A35DHالدجاج بغاويصدروه لى فرنسا المنضلين 7DHالى امريكا وسردين 30DHالى الصين ولبطاطس 7DHولبصل وخيزو وبعد الخضرالدي صعد ثمنه فوق 16درهم لكيلوتصدر الى افريقيا وبعد حذف لمقاصه وتحرير الدرهم ورتفاع ثمن سكر لغزوال بطكازولجفاف المغاربه سيدقون نعش الفقر والموت البطئ اونتشار الاوبئه وجوع والاجرام ولفساد لعيش ويحيا بنكران ومتحزبيه في الرفاهيه صاحب التحريض ونفاق ايام لمعاضة ولخطابات شعبيه ايام تحكم وصلطويه وتوزير واكتساح لبرلمان ولوظائف ولمشاريع وخوصصة لستشفاء ومداريس عموميه
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22