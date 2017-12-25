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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة ساكنة عين سبع

محنة ساكنة عين سبع

الاثنين 25 دجنبر 2017 - 08:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - moha الاثنين 25 دجنبر 2017 - 08:38
فلسطين ما فيهاش هذ المصيبة - الكريان .... الفقر .الاجرام. اللاوعي. الامبالات تشرد و اللامية......عين سبع
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2 - noureddine الاثنين 25 دجنبر 2017 - 09:18
كان من الأفضل تغيير العنوان إلى معانات سكان كاريان بعين السبع لأن بعين السبع فيلات ومنازل عبارة عن قصور حتى لا يخطأ القارء ويضن أن هذه حقيقة الحي المذكور أعلاه .أصحاب أو سكان هذا الكاريان يعيشون في عذاب مستمر ونتمنى أن يستفيدوا من برنامج محاربة دور الصفيح في أقرب وقت ممكن.
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3 - سيبة الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:07
اعطيو للناس فين يسكنو و باراكا من الحكرة .....
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4 - [email protected] الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:31
في سبعينات القرن الماضي كان القادم إلى عين السبع من الرباط تبدو له الدخلة كأنه داخل إلى مدينة أوروبية : زهور وورود وعشب أخضر يسر الناظرين ، والرصيف الذي تركه الاستعمار كان ما زال جيدا، لم يكن في عين السبع هذه الدواوير والعشش، من أين أتوا هؤلاء الناس ومن سمح لهم بتحويل المدينة إلى بادية؟
نحن من دون العرب الذين نحول المدن إلى دواوير، وكلما ابتعدنا زمنيا عن زمن الاستعمار كلما عدنا إلى البداوة، لقد صدق علينا ابن خلدون نظريته.
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5 - متغرب الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:55
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على المسؤولين

عين سبع من أغنى الجماعة في المغرب أضخم شريكة توجد فيها هدا الفيديو هوا موجه إلى المسؤلين ماذا تفعلون ادا نشاهد مثل هده الكارثه في مدينة دار بالبيضاء اين البرلمان والوزارة؟؟؟
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6 - marocaine الاثنين 25 دجنبر 2017 - 11:46
la vrai image de la plus part de nos villes malheureusement, où est le tremblement politique de touts le monde ont parle dernièrement que de la poudre dans les yeux les corrompus ils sont toujours là ils profites de l'ignorances et de la pauvreté des gens tout le monde attend que le Roi fasse quelque choses s'il faut faire quelques ce soit il faut emprisonner touts les responsables administratifs concerné de ces zones car c'est la honte pour notre pays
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7 - المهم الاثنين 25 دجنبر 2017 - 12:01
الناس لما يشترون في هذه الأماكن دور الصفيح يقدم الغالي و النفيس و تعطى رشاوي تصل الى الملايين للسلطة لكي يستفيدوا من هذه الدور الصفيحية و لما يستقر و يستفيد من شهادة السكنى يخرج يعاتب و يلوم السلطة و يطلب الإصلاح و السكن اللائق له و لأبناءه بالمجان و اذا كان بائعا متجولاً يحتل الملك العام و يحمل لافتات يطالب فيها بمحل تجاري و بالمجان هو كذلك ، هذا لا يوجد حتى في الدول المتقدمة و هذه هي العشوائية لا نستطيع ان نبي دولة متقدمة مادام كل واحد منا يريد استغلال المال العام و هذا في كل المجالات مثل : رجال المقاومة و جيش التحرير ،المعاقون ،المطلقات ، الرياضيون ، الباعة المتجولون ، اصحاب دور الصفيح ، البرلمانيون ،الوزراء ،الموظفون الاشباح و و و الخ
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8 - Achelhi Mohamad الاثنين 25 دجنبر 2017 - 12:12
Manque de sens de responsabilité dans les deux sens : les gens squatte des terrains a vagues sans aucune autorisation ni plan d'urbanisme et construisent des baraques de misères sans aucun condition de vie sanitaires saines, et ils demandent à l'état d'intervenir.
Et de l'autre coté les responsables délaissent la situations s'aggraver sans bouger en attendant leurs mandat s’achève et rejette le fardeaux sur ceux qui succéderont . r
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9 - wood الاثنين 25 دجنبر 2017 - 12:41
كثير من المعلقين ينتقدون وجود دور الصفيح و الاحياء العشوائية سواء داخل المدن او في هوامشها و يعتبرون ساكنتها نوع من الغزاة مع انهم في الحقيقة يشكلون العصب الحقيقي لاقتصاد المدينة ، فلو تم ترحيل هذه الساكنة سيتوقف الاقتصاد و الحركة فيها ،فهم يمثلون الطبقة المشتغلة و النشيطة في المعامل و الشركات و المقاهي و المطاعم و الفنادق و حراس و يشتغلون في النقل بمختلف اشكالة و انواعه و في التجارة و غيرها من الخدمات بل كثيرون منهم موظفون لدى الدولة او اعوان السلطة ، فالمشكل يكمن في توزيع الثروة في المغرب فمدخولهم اليومي او الشهري لا يمكنهم من السكن في الفيلات او القصور !؛/
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