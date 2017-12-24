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كُتّاب وآراء
الصناعة التقليدية بالداخلة
الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - افران الاطلس المتوسط الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:23
والتركيز على صناعة الصيد الحديثة وصناعة الصيد في هذا الجزء من البلاد. هناك الكثير من مشكلة لتسوية قبل أي أولوية، برولين من الإسكان، بناء الطريق الجديد أمنيماجنت من مشكلة الأراضي من البنية التحتية الخ ...)
WA
aibad allah occupés vous plus des problèmes de structure du secteur de la pèche a dakhla . et arrêtez de nous parler à chaque fois de l'artisanat qui ne va pas nous amener nulle part . (hadha Tanger) concentrez vous sur l'industrie moderne et le problème du secteur de la pêche dans cette région du pays . il y'a beaucoup de problème a régler avant tout en propriété , problème de logement , construction de nouvelle route aménagement du territoire problème d'infrastructure etc...) c
WA
aibad allah occupés vous plus des problèmes de structure du secteur de la pèche a dakhla . et arrêtez de nous parler à chaque fois de l'artisanat qui ne va pas nous amener nulle part . (hadha Tanger) concentrez vous sur l'industrie moderne et le problème du secteur de la pêche dans cette région du pays . il y'a beaucoup de problème a régler avant tout en propriété , problème de logement , construction de nouvelle route aménagement du territoire problème d'infrastructure etc...) c
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