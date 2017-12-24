تسوية المنازعات الإلكترونية

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الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - أنس الحبيب فرطوكيبس الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:47
بكل صراحة الواقع هو أنه كل مغربي ما كايسوا تا حاجة من غير الملك . الا جمعنا 30 مليون مغربي فكفة والملك بوحدو فكفة أتنزل الكفة ديال سيدنا , هذا واقع وخصنا نعتارفو بيه , فلولا الملك ديالنا الحبيب لكنا مازلنا وحوش يأكل بعضنا بعضا
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