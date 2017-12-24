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كُتّاب وآراء
غليان في مدينة جرادة
الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - الصحراوي الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:26
صراحة إذا كانت السلطات مسؤولة عن فوضى مناجم الفحم و لم تقم بدورها في مراقبة هده المناجم .من حق المواطن ان يحتج
2 - NOUMRI الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:44
إلى بعض سكان مدينة اجرادة اللدين يعتصمون أمام مستودع الأموات حيت يوجد ضحيتي المنجم العشوائي أقول لكم ما دنب العامل في الحادت ؤ لا كالطبقوا المتل القائل طاحت الصومعة علقوا الحجام و هدا إسمه العصيان المدني و عائلتا الضحيتين هم الوحيدين اللدين من حقهم قبول دفنهم من عدمه ؤ لا كتقلبوا أعلى السبة للفوضى و في الختام أقول لكم أكرام الميت دفنه إنتهى الكلام
تعليق غير لائق
-129
3 - BALLOUMI الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:46
toujours les grands projets c'est pour les régions de l'ouest et rien oui rien pour l'oriental même la frontière est fermée des deux cotés mais c'est la folie et l'essence à 12 dh c'est fou ou sont les responsables ,? ils faites le réveillon comme toujours c'est le Maroc
4 - الوطنية الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:13
حسب علمي ان مناجم تويسيت وجرادة اغلقت من زمان اواخر السبعينات وبداية الثمانينات لما تشكله من خطورة على العمال وما قام به ويقوم به الشبان هو مغامرة وقتل النفس ولا علاقة للعامل بموتهما الله يرحمهم اكرموا موتاكم بالدفن
تعليق غير لائق
-76
5 - مغربي الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:16
خلاصة القول وطننا يمشي بسرعتين متفاوتتين من جهة التقدم والتطور الصناعي يمشي بسرعة قوية و من جهة الشق الإجتماعي يمشي بسرعة السلحفاة
6 - مواطن صالح الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:18
عاشت جرادة ولا عاش من خانها. جرادة تزفزفت
7 - الدكتور المحرر الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:38
رحم الله شهداء لقمة العيش الحلال
السيد العامل لاحول له في مايتعلق بالجانب التنموي دوره يتجلى في توفير الأمن والتنسيق بين المصالح والاشراف والمواكبة لأنه ببساطة ليست لديه ميزانية،
فهذا دور المنتخبون مركزيا ومحليا
المنتخبون المحليون مداخيلهم الذاتية ضعيفة يعتمدون على شوية TVA
بالكاد تكفي جانب التسيير خلاص الموظفين والماء والكهرباء وجمع النفايات
المتخمون المركزيون حكومة وبرلمان يقسمون اموال الريع وضرائب المواطنين البسطاء بينهم
ماهو الحل
حل مجلس المستشارين معرقل وملتهم لميزانية كان يجب أن تصرف في الجهات الفقيرة والهشة
حل مجالس الأقاليم والعمالات فهو جماعة ترابية ليست لديه اي قيمة مضافة
اعادة النظر في تقسيم الثروة من خلال النموذج التنموي الذي يتم اعداده
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لايقترب من الانتخابات الى الشرفاء
حذف عدد من الوزارات ودمج بعضها واعادة النظر في التعويضات الخيالية والاكراميات والسفريات والحلويات والمؤذونيات
وهذا يتطلب أن نسمي الأمور بمسمياتها كما قال جلالة الملك دون نفاق وأن نتسلح بشرفاء الوطن الصادقين النزهاء المعروفين بنكران الذات
وليكن شعارنا اللي افرط يكرط.
السيد العامل لاحول له في مايتعلق بالجانب التنموي دوره يتجلى في توفير الأمن والتنسيق بين المصالح والاشراف والمواكبة لأنه ببساطة ليست لديه ميزانية،
فهذا دور المنتخبون مركزيا ومحليا
المنتخبون المحليون مداخيلهم الذاتية ضعيفة يعتمدون على شوية TVA
بالكاد تكفي جانب التسيير خلاص الموظفين والماء والكهرباء وجمع النفايات
المتخمون المركزيون حكومة وبرلمان يقسمون اموال الريع وضرائب المواطنين البسطاء بينهم
ماهو الحل
حل مجلس المستشارين معرقل وملتهم لميزانية كان يجب أن تصرف في الجهات الفقيرة والهشة
حل مجالس الأقاليم والعمالات فهو جماعة ترابية ليست لديه اي قيمة مضافة
اعادة النظر في تقسيم الثروة من خلال النموذج التنموي الذي يتم اعداده
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لايقترب من الانتخابات الى الشرفاء
حذف عدد من الوزارات ودمج بعضها واعادة النظر في التعويضات الخيالية والاكراميات والسفريات والحلويات والمؤذونيات
وهذا يتطلب أن نسمي الأمور بمسمياتها كما قال جلالة الملك دون نفاق وأن نتسلح بشرفاء الوطن الصادقين النزهاء المعروفين بنكران الذات
وليكن شعارنا اللي افرط يكرط.
8 - نصر الدين زيرار الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:14
إذا تكلمت عن اقليم جرادة فقل اقليم الجحيم
كيف بمنطقة غنية بثروات معدنية و طاقية و مساحات غابوية و مجال سياحي خلاب أن يقبع في قوسين تجمع الفقر، البطالة، و التهميش، لماذا لا تستثمر الثروات المعدنية لمحاربة البطالة ؟ هل تفقير المنطقة متعمد؟ هل نحن قوم لا نتحرك إلا اذا أحسسنا بالزلازل؟
اللهم زلزالا لا يبقي و لا يذر من لوبيات همشت الأغلبية لتستفيذ الشرذمة المتنفذة
كيف بمنطقة غنية بثروات معدنية و طاقية و مساحات غابوية و مجال سياحي خلاب أن يقبع في قوسين تجمع الفقر، البطالة، و التهميش، لماذا لا تستثمر الثروات المعدنية لمحاربة البطالة ؟ هل تفقير المنطقة متعمد؟ هل نحن قوم لا نتحرك إلا اذا أحسسنا بالزلازل؟
اللهم زلزالا لا يبقي و لا يذر من لوبيات همشت الأغلبية لتستفيذ الشرذمة المتنفذة
9 - khouribgi الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:20
منذ 1921 كان للمغرب ثديين مدرتان بالحليب . مرضت احداهما تسرطنت واستاصلت سنة 2000 (جرادة).اما الاخرى فلازالت ترضع وسيأتي دورها (خريبكة). إن مدينة جرادة تتنتفض برجالها ونسائها وشيوخها واطفالها الدين تربوا في النضال من اجل الحق في الشغل ومحاربة الغلاء والفساد.
10 - SALAMI الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:36
Les autorités locales laissent ce genre de Business à risque sans aucune réaction au profit d'une mafia qui profite de la misère de ces pauvres qui vivent avec leur dignité sans demandé de la charité..l’État a mal géré la clôture de la mine de Jérada
11 - رشيد الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:05
العامل عامل هوالمسؤول الاول كونه يمثل راس السلطة اللي همشت الاقليم وماخلقت حتى فرصة للتنمية من غير الشعارات الكدابة
12 - ديل الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:24
يجب ان تتوحد كلمة المواطن المغربي من اجل الوقوف ضد استهتار السلطات بحياة المواطن البسيط
الان بدأنا نعرف لماذا وقفت واحتجت وقامت ساكنة الريف بهذه المظاهرات ربما كانت الشرارة التي ايقظت المواطن المقهور
الان بدأنا نعرف لماذا وقفت واحتجت وقامت ساكنة الريف بهذه المظاهرات ربما كانت الشرارة التي ايقظت المواطن المقهور
13 - صاحب راي الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:34
مدينة جرادة زارها محمد الخامس في1945 و زارها الحسن الثاني في 1963 و كانت جرادة مدينة جميلة هنية رغم صعوبة العمل و ظروفه القاسية.
ثم زارها محمد السادس مرات عديدة و مع ذلك فهي من سيء الى اسوأ!!!
ما الذي يجري في حكمك يا امير المؤمنين؟؟؟
ثم زارها محمد السادس مرات عديدة و مع ذلك فهي من سيء الى اسوأ!!!
ما الذي يجري في حكمك يا امير المؤمنين؟؟؟
14 - ملاحظ صامت الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:41
رغم أن الجهة الشرقية من المملكة زاخرة بالمعادن (الفحم الحجر بجرادة، الفضة والرصاص بسيدي بوبكر، الفضة والرصاص والمنغنيز بقرية وادي الحيمر) فإن الفئة القليلة المستفيدة هي لوبيات استحودت على خيرات نواحي وجدة لإستخراجها بسواعد فقراء المنطقة وبثمن زهيد جدا جدا.
لست أدري لماذا يسكت المسؤولون عن هذا النزيف؛ ألا يرون كل يوم الشاحنات الكبيرة المحملة بأنفس المعادن المستخرح من وادي الحيمر وهي تقصد الدار البيضاء لإفراغ حمولتها بالبواخر المتجهة صوب الصين؟ اللهم إن هذا لمنكر
لست أدري لماذا يسكت المسؤولون عن هذا النزيف؛ ألا يرون كل يوم الشاحنات الكبيرة المحملة بأنفس المعادن المستخرح من وادي الحيمر وهي تقصد الدار البيضاء لإفراغ حمولتها بالبواخر المتجهة صوب الصين؟ اللهم إن هذا لمنكر
15 - أمازيغي باعمراني عبدالله الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:47
الشعب ملَّ من وعود الفاشلين فانتظروا مناطق أخرى لتنهض من أجل الكرامة و الحرية ومن أجل عيش كريم وفينكم يا العياشة .
16 - محمود الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:54
الى السيد نومري صاحب التعليق رقم 2 اذا لم يكن العامل المسؤول الاول عن الإقليم مسؤولا عن انتشار آبار الفحم العشوائية و الخطيرة بغد النظر عن الشغل لكي لا نذهب بعيدا من تضنه يكون مسؤولا عليها رئيس كوريا الشمالية الاخطر في الامر ان التلفزة الوطنية و 2M سبق لها ان انجزت تقارير في هذا الموضوع و قبل امس عرضته حتى قناة المغربية اولا تعرف ان عمر بن الخطاب قال ما معناه اذا تعثرت بغلة في بغداد يخاف عمر ان يحاسب عليها يوم القيامة لانه لم يصلح الطريق
17 - saood الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:58
جرادة والحسيمة وفكيگ وتنغير وطانطان وصفرو هذه مناطق تعرف تمركز بعض الجمعيات والتنظيمات ذات التوجهات وان كانت متناقضة في الاسلوب فهي موحدة الهدف اي معاكسة النظام ومحاولة تقويضة باية وسيلة بحيث انه ولو ضربت ساعقة البرق وقتلت فردا نسبوا الامر للنظام الذي قصر ولم يبني مضادات الصواعق في كل شبر من المغرب لحماية المواطنين هؤلاء قوم كفروا بشيئ اسمه القضاء والقدر وكان النظام يستطيع ان يقف ضد الموت المقدرة باجل من عند الله ولو كان النظام يحمي من الموت لما مات الحسن التاني وحمى نفسه من قدر الله اذا منعت السلطات استخراج الفحم لقامت قيامة من هموالان واقفون واتهموا السلطة بقطع ارزاق الفقراء واليوم يقفون لان السلطة لم تمنع ففحم جرادة لو كان يسد فقط تكلفة انتاجه لما قامت الدولة باغلاقه واغلب الظن ان هناك زفزافي اخر يبحث عن الشهرة من جرادة وعلى السلطات ان لاتكرر نفس اخطاء الحسيمة (والنهار الاول يموت الموش) فالحوار والتنازلات لا تفيد مع امثال الزفزافي
تعليق غير لائق
-11
18 - مواطن من جرادة الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:45
على الدولة تشغيل الشباب المعطل، وذلك بخلق انشطة موازية ، فعندما كانت مدينة جرادة تمنح بورصة البيضاء مليارين في الشهر، السلطات لم تقم بالواجب، لأنه من المعروف ان المدن المنجمية تعيش بحياة المنجم وتموت بموته و تصبح مدينة الشباح أو الأموات وبالتالي على الدولة القيام بتشغيلات فورية في صفوف الشباب لكي لا يدهبون إلى آبار الفحم، الحدود مغلقة و البطالة مند حكومة بن كيران و هي جامدة وليس هناك حوار اجتماعي لمص الغضب فالسلطات تلعب بالنار و تزيد بالقمع الذي اجج هذه المرة المسيرة الحاشدة فالمخزن يتعامل بغباوة فالعصا ليست حل
19 - من فرنسا الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:50
هناك العشرات اللذين يموتون من العمال كل يوم في كل البلدان لكن ماهي الغاية من الحراك.والحراك هو مصطلح يستعمل في البروبغاندا.لماذا فقط الدول العربيه التي تساق كالغنام .لماذا لم نسمع حراك في فرنسا وفقط البارحة توفي متشرد من البرد.هناك المءات يموتون في فرنسا بسبب البرد .
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