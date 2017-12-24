24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/12/2017
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:27
|12:32
|15:06
|17:28
|18:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟
- "ناشيونال ديموغرافي" بالدار البيضاء .. صخب السوق وسكينة المسجد
- مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان
- شقير يناقش تطور الدولة بين المقاربة الانقسامية والمعالجة الاجتماعية
- محمد طبال .. فنان تشيكلي عصامي يسخر ريشته لفن "تكناويت"
- مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح على مقهى بالقاهرة
باحثون مغاربة يوصون بزيت أركان لتحقيق توازن الدهون في الدم (5.00)
ميليشيات البوليساريو تستعد لإشعال فتيل الحرب في حدود الصحراء (5.00)
بؤس ممتهني "تحمالت" يسائل مشاريع مبادرة التنمية البشرية بوزان (5.00)
"ناشيونال ديموغرافي" بالدار البيضاء .. صخب السوق وسكينة المسجد (5.00)
- النهاري يحرم احتفالات "رأس السنة" .. والعماري: ضرر اقتصادي - (189)
- ميليشيات البوليساريو تستعد لإشعال فتيل الحرب في حدود الصحراء - (132)
- نشطاء مغاربة يتمسّكون بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا - (69)
- جرادة تغلي .. سكان يرفضون دفن "شهيدي الفحم" والعامل في ورطة - (68)
- مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تضامن مع أطفال الجبال
الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حسن ابوهان الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:14
هؤلاء ابناء المغرب ليسوا لاجءين او مهاجرين حتى نمن عليهم بهبات او صدقات او معونات ...هؤلاء ابناء هذا الوطن الذي منذ الاستقلال لازال اعرج ويمشي بحدبة على ظهره حتى كاد يلامس فمه التراب هؤلاء هم احفاد من قاتلوا الاستعمار وشهدوا وشاهدوا ابشع الجراءم ومنهم من استشهدوا فداء وبدون مقابل ....هؤلاء هم ابناء البلد الحقيقين المنسيين المقهورين المظلومين المسلوبة ارزاقهم المنهوبة احلامهم المكسورة طموحاتهم هم الذين يستحقون الكرامة والعزة وهم من لهم الحق ان يكونوا اولا واخيرا قبل ان نكون نحن .....الخزي والعار لوطن لايحضن كل ابناءه ولا عزة ولا كرامة لدولة يجوع فيها هؤلاء وتكثر ماءسيهم في كل الفصول في البرد يموتون به وفي الصيف يموتون بلسعات العقارب والافاعي وحتى الطبيعة لم تعد ايضا رحيمة بهم مع كامل الاسف ....
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1