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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تضامن مع أطفال الجبال

تضامن مع أطفال الجبال

الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:00

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1 - حسن ابوهان الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:14
هؤلاء ابناء المغرب ليسوا لاجءين او مهاجرين حتى نمن عليهم بهبات او صدقات او معونات ...هؤلاء ابناء هذا الوطن الذي منذ الاستقلال لازال اعرج ويمشي بحدبة على ظهره حتى كاد يلامس فمه التراب هؤلاء هم احفاد من قاتلوا الاستعمار وشهدوا وشاهدوا ابشع الجراءم ومنهم من استشهدوا فداء وبدون مقابل ....هؤلاء هم ابناء البلد الحقيقين المنسيين المقهورين المظلومين المسلوبة ارزاقهم المنهوبة احلامهم المكسورة طموحاتهم هم الذين يستحقون الكرامة والعزة وهم من لهم الحق ان يكونوا اولا واخيرا قبل ان نكون نحن .....الخزي والعار لوطن لايحضن كل ابناءه ولا عزة ولا كرامة لدولة يجوع فيها هؤلاء وتكثر ماءسيهم في كل الفصول في البرد يموتون به وفي الصيف يموتون بلسعات العقارب والافاعي وحتى الطبيعة لم تعد ايضا رحيمة بهم مع كامل الاسف ....
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