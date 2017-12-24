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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ثورة العطش في البيضاء

ثورة العطش في البيضاء

الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - brahim daoudi الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:43
مدينة اقتصادية واجتماعية. أو ملقوش الماء
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23
2 - Morocco is Out الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:48
لا حول ولا قوة الا بالله . كاليك المغرب العميق . أرسلوا الاعانات الى أفريقيا فنحن لسنا من افريقيا . الناس نساو تيتخيلو راه المغرب كاين فالقارة الأوربية . هذا هو لهبال .
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32
3 - fador الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:56
من يسمعكم او يكثرت لهمومكم فأمير المؤمنين منشغل ببناء الدول الافريقية و الحكومة مشغولة بالمناصب و المقاعد. ادعو الله الدي يسمعكم و هو من ينزل الغيث على عباده
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41
4 - ahmed الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:12
حسب معلوماتي وماشفت تم ناس نقلوهم من الكاريان لبني وطلبوا منهم يخلصوا واحد المبلغ باش يدخلوا لما ومابغاوش فماشي ثورةدالعطش تلهد الدرجة حنا ولينا فبلد اصبحت المناصب العليا وبال على أصحابها واعطيت الحقوق للشعب بشكل لم يحسن التعامل معها لأنه أمي وتيفهم لغة واحدة هي لغة الاكل والشرب وهنا الخطر لأنه اعطيت له صلاحيات واسعة وبالتالي اما يحسن تدبيرها أو يدمر نفسه بنفسه.و أنا.عارف كاين اللي غيسبني على هد الكلام
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14
5 - محمد شفيق الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:14
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
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7
6 - fak الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:23
السكن التعليم الصحة والماء والكهرباء والشغل حقوق دستورية لكل مواطن الحق في أن يتمتع بها كفانا استهزاء بالمواطن .
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8
7 - أيوب المغربي الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:38
ياك قلتها ليكم؟ نهار تكلم رئيس الدولة على حل مشكل الماء غادي الشعب يموت بالعطش..
راه ولفنا هاد الشي...يأتي الفعل بعكس التصريحات!!!
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5
8 - Tim الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:42
AHMAD Malheureusememdt vous avez parfaitement raison.personne n'a envie de faire l'effort"matériel"pour améliorer son quotidien.on veut tout là et maintenant gratuitement.pourquoi?allez savoir et trouver la réponse dans l'ignorance et dans une mentalité qui ne veut pas aller de l'avant.je risque aussi d'essuiyer beaucoup de dislike.je saurai que j'ai raison.
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2
9 - Mounir الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:45
C'est ça le Maroc que al ayacha veut. Al ayachas qui veulent vivre comme des abides et raaya et manger du dalah veulent un Maroc qui dit Goulou am zine. Ewa bsahatkom al Maghreb.
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