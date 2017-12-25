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كُتّاب وآراء
عمارات مهددة بالانهيار
الأحد 24 دجنبر 2017 - 22:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - طبيب الأحد 24 دجنبر 2017 - 23:26
السلام عليكم عمارات مهددة بالانهيار والحكومة مهددة بالانهيار والشعب العاطل معددة بالانهيار لانه لا حول ولا قوة له
2 - Maghribi الأحد 24 دجنبر 2017 - 23:42
الواد غاد يتحول
مفهوم جديد يخترعه المغاربة بكل فخر غدا ان شاء الله سيرو بنيو وسط الواد احسن
مفهوم جديد يخترعه المغاربة بكل فخر غدا ان شاء الله سيرو بنيو وسط الواد احسن
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