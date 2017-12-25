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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عمارات مهددة بالانهيار

عمارات مهددة بالانهيار

الأحد 24 دجنبر 2017 - 22:30

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - طبيب الأحد 24 دجنبر 2017 - 23:26
السلام عليكم عمارات مهددة بالانهيار والحكومة مهددة بالانهيار والشعب العاطل معددة بالانهيار لانه لا حول ولا قوة له
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9
2 - Maghribi الأحد 24 دجنبر 2017 - 23:42
الواد غاد يتحول
مفهوم جديد يخترعه المغاربة بكل فخر غدا ان شاء الله سيرو بنيو وسط الواد احسن
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5
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