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كُتّاب وآراء
نداء استغاثة من شاب قمري
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 06:59
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Mohamed الاثنين 25 دجنبر 2017 - 09:21
je dis à ce garçon de laisser une adresse mail où je peux le lui écrire. Je voudrais l'aider.
2 - ملاحظة الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:34
الى المعلق رقم واحد رقم الشاب موجود في الربورطاج،وأقول لهذا الشاب ان يحاول ان يتصل بالجمعيات التي تتبرع باللباس الواقي من أشعة الشمس وسمعت انها سخية في الجزاير الشقيقة،والله يحن عليك اولدي ويفرحك ويعافيك وربي يقدرني نساعدك ولو بالقليل وربي كبير .
3 - ber الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:48
الله اشفيه يارب من هاذ المرض ومعا ذللك فهو يتيم الله افرحو وقذرنا باش نعاونوه
4 - أب أجمل سمكية في العالم الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:10
هد الأخ المرض لي فيه نفس المرض لي في الإبن ديالي أسمه مرض السمكية.السمكية من الأمراض الجلدية القليلة، وهو اضطراب في تقرن خلايا الجلد ونضوجها ويظهر على شكل جفاف شديد بالجلد مع تقشر زائد. وهو مرض وراثي ولا يعدي إطلاقاً. بما أن المرض وراثي مرتبط بالجينات فليس له علاج شافي ،ولكن هناك مواد تخفف من أعراضه، مثل: المرطبات: فيمكن استعمال بعض المرطبات مثل الفازلين أو اليوريا 10% أو الغليسيرين أو الغلسيرين الممزوج بالماء بنسب متساوية أو زيت الزيتون.
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