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كُتّاب وآراء
مع عائلة شهيدي الفحم
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - harrokki الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:18
Les 3iyacha disent que vous êtes séparatistes, les 3iyacha veulent continuer à dépouiller les richesses du pays sans partage ......le maroc appartient à tous les marocains revendiquez votre part , aller en Europe m'intéresse pas je reste ici et je revendique ma part du Maroc jusqu'à la mort
2 - Rachid الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:21
انا من مواليد جرادة اعيش حاليا في نواحي اكادير . نصيحة للاخوة الذين لم يجدو لقمة عيشة في مدينتهم فارض الله واسعة . ونجد البعض بدون مهنة او حرفة ويقول ليس لدينا شغل . الحمد لله المغرب كبير وواسع يمكن ان تجد مكان فيه عيش كريم او مزاليط اكثر منك . واجد سبب هذه المشاكل هو الكل يريد الربح السريع . وحفر الساندريات في مدينة جرادة يدر ربح كثير وهذا معروف . الطمع يؤدي للكوارث . كلنا مقهورين ولكن الرزق عند الله والمغرب كبير والحمد لله وعاش الملك .
تعليق غير لائق
-75
3 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:48
الله ارحمهم ويا اغفر لهم . الله اكون فالعون اهل هذه القرية . خاصهم برنامج فلاحي غرس الاشجار في المنطقة خلق فرص الشغل فعل شيئ لهذه المنطقة التي تعاني الكثير. على الأقل جعل حد من الفقر إلى النصف . لكي تعيش هذه المنطقة المهمشة والمنسية ايضا وكذلك بن مطهر وتندرارا نفس الشئ المنطقة منسية تماما . خاص استاطجية فلاحية في المنطقة اول شئ نبدا بالفلاحة وغرس الاشجار والخضر . كثير من الاراضي في هذه المنطقة من البلاد لا تزال غير مستغلة .
4 - خاص الدولة الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:00
اقول هذا القول واعيد قوله كلما سنحت لي الفرصة: خاص الدولة تخصص واحد المبلغ مالي شهري للفقراء والمساكين والمحتاجين والعاطلين. واعباد الله غير باش يشريو طرف دالخبز. انا اعمل في البادية منذ 1996 واعايش مرارة الفقراء الذين لايملكون ولو درهما واحدا بجيبهم. ماعندهومش اقل مايحفظ عيشهم الكريم. !!!!!!!! اين خيرات البلاد؟
5 - Oujdi From USA الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:09
إنتفظ يا شرق. كل مقومات اتخاذ حقك كامل من الرباط متاحۃ لك. و الله منطقۃ الشرق من بوعرفۃ فجيج تندرارۃ عين بني مطهر وجدۃ هي من سيجعل الله فيها سببا لتحرير العباد من العصابۃ الحاكمۃ. قظيۃ وقت. عاش ناس الشرق الأحرار. لقمۃ عيشكم تأتي من فظل الحدود أو أبناءكم في الخارج إذن الرباط ما هي فاءدتنا منها. هل البطاقۃ الوطنيۃ طز فيها بطاقۃ إن كانت الكعكۃ مقسمۃ بينهم
6 - الشرقي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:36
هل تريدون من االدولة ان توفر لكم العمل في صحراء قاحلة و اين منتخبيكم الذين صوتوا عليهم تم ان أرض الله واسعة فهناك مناطق لا تجد اليد العاملة في جني الزيتون او الخضروات وهناك البائعين المتجولين في كل انحاء البلاد اعرف مآت الاشخاص يتجولون في مدن و بوادي الشمال يتاجرون في مواد مختلفة ويعودون الى دواويرهم بالملايين من الدراهم احسن من المهاجرين الى ايطاليا اما وفد ورتتم العمل في المناجم فما ذنب الدولة نعم يجب ان توفر التعليم و الصحة زلكن العمل فتشوا عايه خارج جرادة
تعليق غير لائق
-30
7 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:51
جواب الى 4 -
لا لا ياخي لست اتفق معك . يقول المثل لا تعطيه سمكة بل علمه كيف يصطاد سمكة . زيادة عن ذلك نحن يا اخي ليس لدينا ثروات التي تتكلم عليها المغرب ميزانيته ضعيفة جدا . ما عندنا من ثروات لا تكفي لجمح احتياجات البلد . وزد عليها نهب الامول . في كل مجال . هل يمكن لنا ان تقتني اناس اجور شهرية ب 80.000 درهم شهريا واغلبية المواطنين تعيش فقرا ! نحن المغرب لسنا كمثل الدول الخليجية او دول المتقدمة . ما عندنا لا يكفينا لما يخصنا هذا هو الحال الذي يعيشه المغرب الان . علينا فط ان نركز على الفلاحة والصناعة الحديثة يمكن ان نغير الحال شيئ ما
لا لا ياخي لست اتفق معك . يقول المثل لا تعطيه سمكة بل علمه كيف يصطاد سمكة . زيادة عن ذلك نحن يا اخي ليس لدينا ثروات التي تتكلم عليها المغرب ميزانيته ضعيفة جدا . ما عندنا من ثروات لا تكفي لجمح احتياجات البلد . وزد عليها نهب الامول . في كل مجال . هل يمكن لنا ان تقتني اناس اجور شهرية ب 80.000 درهم شهريا واغلبية المواطنين تعيش فقرا ! نحن المغرب لسنا كمثل الدول الخليجية او دول المتقدمة . ما عندنا لا يكفينا لما يخصنا هذا هو الحال الذي يعيشه المغرب الان . علينا فط ان نركز على الفلاحة والصناعة الحديثة يمكن ان نغير الحال شيئ ما
8 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 25 دجنبر 2017 - 21:16
1
هل جرادة أفضل من مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأمريكية التي أفلست بالكامل وهجرها سكانها وتخلوا عن المعامل التي أفلست وعن منازلهم وحتى عن ناطحات السحاب الشاهقة واصبحت خربة وأعلنت البلدية إفلاسها و..
هجرها سكانها وانتشروا في ارض الله الواسعة ولم يبقى فيها سوى جالية عربية وإسلامية كبيرة حولوها إلى ما يشبه مدينة عربية خربة بمساجدها ودكاكينها.
بعد الترحم على الشابين
يمكن أن نقول أن الدولة تتحمل جزء من المسؤولية في هذه الفاجعة غضت لأنها الطرف (ميكات) على هؤلاء لاستغلال المنجم عشوائيا (زعما باش يتمعشو) وخارج المساطر القانونية، تماما كما تغمض العين على الباعة المتجولين وممارسي النقل السري. وهذا خطأ فادح مما يحملها اليوم جزء من المسؤولية لأنها لم تغلق تلك الحفر ولم تعلن منطقة المنجم منطقة مغلقة يمنع الاقتراب منها
فهؤلاء الذين يشتغلون في تلك الآبار هم تماما كم يشتغل في النقل السري فهل لو انقلبت سيارة احد الخطافة وقتل فيها هو واحد أسرته هل ستقام عليه الدنيا ولن تقعد كما استغل البعض موت هذين الشخصية اللذين ما كانوا يعملون تحت مسؤولية الدولة ولا كانوا أجراء عندها ولا عملوا برخصها ؟
يتبع
هل جرادة أفضل من مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأمريكية التي أفلست بالكامل وهجرها سكانها وتخلوا عن المعامل التي أفلست وعن منازلهم وحتى عن ناطحات السحاب الشاهقة واصبحت خربة وأعلنت البلدية إفلاسها و..
هجرها سكانها وانتشروا في ارض الله الواسعة ولم يبقى فيها سوى جالية عربية وإسلامية كبيرة حولوها إلى ما يشبه مدينة عربية خربة بمساجدها ودكاكينها.
بعد الترحم على الشابين
يمكن أن نقول أن الدولة تتحمل جزء من المسؤولية في هذه الفاجعة غضت لأنها الطرف (ميكات) على هؤلاء لاستغلال المنجم عشوائيا (زعما باش يتمعشو) وخارج المساطر القانونية، تماما كما تغمض العين على الباعة المتجولين وممارسي النقل السري. وهذا خطأ فادح مما يحملها اليوم جزء من المسؤولية لأنها لم تغلق تلك الحفر ولم تعلن منطقة المنجم منطقة مغلقة يمنع الاقتراب منها
فهؤلاء الذين يشتغلون في تلك الآبار هم تماما كم يشتغل في النقل السري فهل لو انقلبت سيارة احد الخطافة وقتل فيها هو واحد أسرته هل ستقام عليه الدنيا ولن تقعد كما استغل البعض موت هذين الشخصية اللذين ما كانوا يعملون تحت مسؤولية الدولة ولا كانوا أجراء عندها ولا عملوا برخصها ؟
يتبع
9 - الحـــ عبد الله ـــاج الاثنين 25 دجنبر 2017 - 21:29
2
فالوله لم تخطأ في عدم توفيرها الشغل لهؤلاء لأننا لسنا في دولة شيوعية ولدينا كولخوزات توفر العمل الجماعي وإنما أخطأت عندما :
أغمضت العين على ممارسات هؤلاء
وعندما سمحت لهم بالتنقيب واستخراج الفحم بدون رخصة
وعندما لم تغلق بصفة نهائية المنجم عندما غادرته الشركة التي كانت تستغله
وعندما سمحت لأي شخص ان يحفر تلك الأبار بشكل العشوائي.
فالتنقيب واستخراج المعادن تؤطره القوانين والرخص متاحة وكان على هؤلاء ان يتكتلوا ويؤسسوا شركة أو جمعية أو تعاونية لاستغلال ما تبقى من المنجم وليس التنقيب عليه واستخراجه عشوائيا وبدون أية وقاية ولا احترام لمعايير السلامة.
واقول للذين يحاولون ان يظهروا وكأن لهم قلوب كبيرة ويدافعون عن "المستضعفين" بالهضرة الخاوية والفهامات البايخة، تعالوا إن كنتم رجال حقا لكي يخلق كل واحد منا ولو منصب شغل واحد لمت تبقى من سكان جرادة.
أما الهضرة الخوية والشفوي ما عندنا ما نديرو بيه العاطفة ديالك والحنان ديالك والتعاطف ديالك عطيه غير لراسك اعطف على راسك وعائلتك هما الأولين وعاد تضامن بالشفوي وبالتعليقات التافهة مع مكلومي جرادة
انتهى الكلام
فالوله لم تخطأ في عدم توفيرها الشغل لهؤلاء لأننا لسنا في دولة شيوعية ولدينا كولخوزات توفر العمل الجماعي وإنما أخطأت عندما :
أغمضت العين على ممارسات هؤلاء
وعندما سمحت لهم بالتنقيب واستخراج الفحم بدون رخصة
وعندما لم تغلق بصفة نهائية المنجم عندما غادرته الشركة التي كانت تستغله
وعندما سمحت لأي شخص ان يحفر تلك الأبار بشكل العشوائي.
فالتنقيب واستخراج المعادن تؤطره القوانين والرخص متاحة وكان على هؤلاء ان يتكتلوا ويؤسسوا شركة أو جمعية أو تعاونية لاستغلال ما تبقى من المنجم وليس التنقيب عليه واستخراجه عشوائيا وبدون أية وقاية ولا احترام لمعايير السلامة.
واقول للذين يحاولون ان يظهروا وكأن لهم قلوب كبيرة ويدافعون عن "المستضعفين" بالهضرة الخاوية والفهامات البايخة، تعالوا إن كنتم رجال حقا لكي يخلق كل واحد منا ولو منصب شغل واحد لمت تبقى من سكان جرادة.
أما الهضرة الخوية والشفوي ما عندنا ما نديرو بيه العاطفة ديالك والحنان ديالك والتعاطف ديالك عطيه غير لراسك اعطف على راسك وعائلتك هما الأولين وعاد تضامن بالشفوي وبالتعليقات التافهة مع مكلومي جرادة
انتهى الكلام
10 - harrokki الاثنين 25 دجنبر 2017 - 22:24
Les 3ayacha disent que le Maroc n'est pas riche !!!! Faux archi faux le Maroc est plus riche que l'Algérie nous avons des mines d'or, d'argent , phosphates , fer........ces mines appartienne à une castre des marocains, les nobles c'est cette injustice que n'importe quel honnête homme doit dénoncer
11 - محمد الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:24
قبح الله من يغتني على حساب الفقراء نحن لا نطلب ب شوماج و حياة الترف نطالب فقط بعضة خبز تكون مستورة و محفوظة بكرامة لا يمكن لدولة أن تجد بعض الحلول لبعض الدول الأفريقية و المشاريع و الشعب يزيد في الافتقار لو اننا حقا فب بلاد المسلمين و أمير المؤمنين لا قالوا الصداقة في المقربين اولى
12 - said الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 01:02
الحاج عبد الله علاش مازال عايش في المانيا؟ ارجع إلى جرادة وعش الفقر أو فيك التفلسيف لأنك تعلم أنه عايش بخير في أرض من تسميهم بالكافرين٠ ماكاينش قدكم لي ضصر علينا المخزن٠ المغربي يكون فقير تعطيه خمسة الاف درهم للشهر أو فيزا لأوروبا يسب الملة ويدير فيها فقيه٠ المسؤولية ديال الدولة ولازم الديمقراطية والعدل السي الحاج باراكا من الهضرة الخاوية ولا ارجع٠
13 - TARIK الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 02:45
الى صاحب تعليق 8 /9 خويا لا داعي للفلسفه يجب ان تلم بالموضوع قبل الحديث جراده مازال فيها الشاربون و سدوها لدواعي سياسيه لا غير و قبل ما يسدو كان اتفاق باش يفتحو البديل للناس للي كانت خدامه بعد اغلاقو جاو شركات من هولاندا و المانيا باش يفتحو المناجم و الدوله مابغاتش و مادارو والو من الاتفاق اللي كان و من 98 وصحاب الشكاره فالريع هاد الناس اللي كيخرجو الشاربون كيبيعوه لصحاب الشكاره و مين كاين اللي كايشري فين هيا حقوق الناس اللي كتموت التحت وعلاش ميقنوش هادشي. فحال دارو تحقيق عادي يتجبدو الناس اللي مصو حياه الشباب اللي مشاو ضحايا كروش لحرام اللي ماهامهومش
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