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كُتّاب وآراء
سكان جرادة: لسنا انفصاليين
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
1 - تمغربيت الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:23
طبعا لستم انفصاليين من قال هذا الكلام الفارغ هذا كلمة انفصال ولات باسلة بزاف.. الانفصاليين الحقيقين هم الذين يدخلون الي المغرب ويخرجون منه بكامل حريتهم.. انتم مواطنين تشكون الفقر والهشاشة وهذا حقكم وعلي الدولةالمغربية أن تلتفت لكم..
تعليق غير لائق
381
2 - المنطقي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:30
ومن اتهمكم بالانفصال. ...؟ ؟ ؟ ؟ وهل الانفصال كلمة سهلة ؟ ؟ ؟ ؟ وهل دولة المغرب لقمة سهلة لمن أراد أن يزعزع استقرارها. ...نعم للمطالب الاجتماعية وهي من حق كل المواطنين. ..لكن مرفوض كل من يسيسها لأغراض أخرى ....عاش المغرب بكل شبر من ترابه
3 - هشام الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:35
طالبوا بحقوقكم و انتم مغاربة تنشدون مطالب واقعية...أما عن ما قيل بأنكم انفصاليين فهذا كلام غير معقول.كان عليكم أن تدفنوا أمواتكم ثم تناضلون من أجل مطالبكم.تحياتي لكل شرفاء هذا البلد الذين مازالوا يحبونه رغم القهر.
تعليق غير لائق
133
4 - فاتي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:39
السلام عليكم أولا
ولينا اليوم غير الي يطالب بحقه انفصالي احنا عندنا مغربين المغرب الأول يشهد د البناء و التقدم تعرفه فقط مدن رباط طنجة الدار البيضاء مراكش و المغرب المهمش الذي نستنثني منه المدن الي ذكرتها فالمغرب المهمش بالمدينة المهمشة تلقى مدينتين الوجه الجميل الي يعطوه للمسؤولين و الوجه الثاني الي نعيشو فيه
برك من تهميش و الحكرة شعب ولاا واعي مشا داك الشعب الي تضحك عليه بقصرية تاع كسكسو
ولينا اليوم غير الي يطالب بحقه انفصالي احنا عندنا مغربين المغرب الأول يشهد د البناء و التقدم تعرفه فقط مدن رباط طنجة الدار البيضاء مراكش و المغرب المهمش الذي نستنثني منه المدن الي ذكرتها فالمغرب المهمش بالمدينة المهمشة تلقى مدينتين الوجه الجميل الي يعطوه للمسؤولين و الوجه الثاني الي نعيشو فيه
برك من تهميش و الحكرة شعب ولاا واعي مشا داك الشعب الي تضحك عليه بقصرية تاع كسكسو
5 - صحراوي عاءد الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:42
من اراد ان ينفصل فليفعل الحرية التامة ولله الحمد لكن يترك الارض لمغربها من طنجة الى لكويرة وليذهب الى المكان الذي يختاره ان وجده
تعليق غير لائق
-82
6 - ابو اسحاق الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:52
سكان هذه المنطقة لم يتعلموا أن يغيروا من عاداتهم وأسلوب حياتهم توافقا مع المتغيرات الطارئة في منطقتهم سواءا المناخية أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية، فضلوا حبيسي افكارهم المتحجرة وكما اعتمدوا على انفسهم لعقود وتفننوا في ايجاد الحلول عليهم الاستمرار الآن والدولة لا يمكنها الاستثمار في منطقة 70% اميين ولا ينتجون شيئا ولم يدفعوا درهما واحدا ضريبة وكل قراهم مهجورة بل المنطقة في انقراض تام .كفاكم بكاءا وصراخا وتوكلوا على الله بالعمل والسياحة في أرض الله الواسعة
تعليق غير لائق
-169
7 - BADER الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:05
الى اهل جرادة وباختصار,نتوما انفصاليون ولا ماشي انفصاليون هداكشي ميهمش المخزن ولكن جوج حوايج اياكم واياكم تسولو عليهوم وهاهما: فين هي الثروة وفين مشاو فلوس الشعب
8 - kattani simo الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:08
اولا اكرام الميت دفنه ارحمو هؤلاء الشهداء ثم النضال لاتستسلمو حتّى ولا تتنازلو عن حقوقكم حتّى يستفيق هولاء الطغاة من سباتهم اما تهمة الخيانة والانفصال هي من نسج عملاء الفساد والاستبداد الانفصاليون الحقيقيين يعيشون في كرم وعزة وتحترمهم الدولة يدخلون ويخرجون بكل حرية ويبتزون الدولة اما انتم شرفاء هذا الوطن استميتو على حقوقكم لقد حان الوقت لتطهير البلاد من القاذورات التي تنهش اجسادنا وتنهب اموالنا وتعيث في الارض فسادا
9 - كمال الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:08
هناك من يتساءل من ينعتو هؤلاء بالانفصاليين ؟.
ومن يكون من غير العياشه المأجوره!
تضامننا الكامل مع اخواننا في جراده الصامده. والسلام
ومن يكون من غير العياشه المأجوره!
تضامننا الكامل مع اخواننا في جراده الصامده. والسلام
10 - الوجدي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:15
شلل فمك 15 مرة عاد تكلم على أهل الشرق. لولاهم لإستعمرتك فرنسا سنة 1830.
11 - شهاب محمد الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:16
وطني وغربتي فيك اصبح كل شريف فيك يتهم بالانفصال وكل النعوت لانه قال حقي ضاع فيك كرامتي الغيت .قبل هذا اتهم الريف بها وكذلك زگورة لاجل شربة ماء وهاهي جرادة تدفن بفحم لقمة العيش غريب فيك هذا ياوطني ................
12 - لابي اسحاق الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:17
هُمشو وجُهلو وتريد ان يذهبو عندك للرباط كي تأخذ ما تبقى لهم من راس مالهم . الدولة هي من تحفظ كرامة مواطنيها في مسقط راسهم وتضع الكل في كفتي الميزان. هؤلاء شرفاء ولن تقدر عليهم الابواق .لان الحق يعلو على الباطل مهما طال الزمن .
13 - خبر كان الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:19
كل يوم نسمع اخبار حزينة بسبب البطالةوالفقر وسوء إدارة البلاد. اطفال ومراهقون يستغلون أشر الاستغلال في شذوذ الجنس وافلام اباحة في اسبانيا وبعض دول اخرى من اجل لقمة العيش.
وفِي المغرب نساء يموتون من اجل حفنة الدقيق .
والآن اثنين شباب يغامرون بأنفسهم يروحون ضحية بسبب الفقر
المغرب بلد الفسفاط، المعادن وبحار واسعة . أين تروح هذه الأموال والشعب جائع !!!!!!
وفِي المغرب نساء يموتون من اجل حفنة الدقيق .
والآن اثنين شباب يغامرون بأنفسهم يروحون ضحية بسبب الفقر
المغرب بلد الفسفاط، المعادن وبحار واسعة . أين تروح هذه الأموال والشعب جائع !!!!!!
14 - naser mouani Montréal الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:37
نحن غادرنا هدا البلد لأن حقوقنا هضمت و المسؤولون يتسكعون في شوارع باريس .
15 - متتبع الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:37
بعمق الفكرالمتزن بنوع من السلطة والتبعية تسود الافكارلتفرزلنا نخبة تعمل حراكا شعبيا لشجب الظلم وتطفوعلى سطحه عاطفة الاخوة ورابطة الاسلام نحن امة الحقوق والعيش الكريم
16 - riffi الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:37
لا تحتجوا فالدولة ستتهمكم بالتهم التالية.
-انفصاليون
- المساس بأمن الدولة و أمن المواطنين
- زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات الدولة
- التطاول على رموز السيادة
- التجمهر و الاحتجاج بدون ترخيص
- عدم احترام حدودكم كمواطنين من الدرجة الثالثة.
-انفصاليون
- المساس بأمن الدولة و أمن المواطنين
- زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات الدولة
- التطاول على رموز السيادة
- التجمهر و الاحتجاج بدون ترخيص
- عدم احترام حدودكم كمواطنين من الدرجة الثالثة.
17 - عبد القادر الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:46
أعتقد أنك أنت الجاهل رقم 1 لأنك لا تعرف أولا المنطقة و تاريخها المدينة أذرت ملايير الدراهم على المغرب كما أن نسبة مهمة من أبنائها ذات شواهد عليا و أحيطك على الكاتب المسرحي المعروف محمد مسكين هو من مدينة جرادة و السياسي و النقابي المعروف عمر بنجلون ابن المنطقة و القائمة طويلة أخيرا فإن مقام الموقع الذي أحترمه لا يسمح لي بأن أعطيك حقك من المسميات و تحية لأبناء المدينة الصامدة المناضلة
18 - صالح جرادة الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:01
سلام الله عليكم ، وبعد اريد فقط ان ادكر الجميع بأن إكرام الميت دفنه وليس كما يعتقد البعض. المطالب المشروعة من حق كل مواطن المطالبة بها وليس باستغلال شهداء لقمة العيش، ويجب خلق تعاونيات لتنظيم هذا الاستغلال العشوائي المنجمي ومعالجة مشكل البطالة بالإقليم.
تعليق غير لائق
-10
19 - KARIM FRANCE الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:02
لا حول ولا قوة إلا بالله رحمة الله على شهيدي لقمة العيش
أهل المغرب الشرقي أُناس ذوو شهامة ومروءة ومبادىء معروفون بوطنيتهم والتاريخ يشهد على ذلك
أصولي ليست من المنطقة الشرقية لكني عاشرت أهلها في المهجر رجال من أطيب خلق الله.
يجب أن تعترف الدولة بتقصيرها في تنمية هذه المنطقة وتُعطي لكل ذي حق حقه يجب تفعيل توزيع عادل لمصادر الثروة ، نطالب بعدالة إجتماعية تعم كل ربوع الوطن دون استثناء.
أهل المغرب الشرقي أُناس ذوو شهامة ومروءة ومبادىء معروفون بوطنيتهم والتاريخ يشهد على ذلك
أصولي ليست من المنطقة الشرقية لكني عاشرت أهلها في المهجر رجال من أطيب خلق الله.
يجب أن تعترف الدولة بتقصيرها في تنمية هذه المنطقة وتُعطي لكل ذي حق حقه يجب تفعيل توزيع عادل لمصادر الثروة ، نطالب بعدالة إجتماعية تعم كل ربوع الوطن دون استثناء.
20 - متابع الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:06
للأسف كلما صدح صوت للمطالبة بتغيير الأوضاع ومحاسبة المفسدين اتهم بالزندقة والانفصال////////////
21 - Rachid الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:20
اللهم ارحم جميع اموات المسلمين .
سامحوني ان قلت لمن يتظاهر ويطالب بالعيش الكريم الذي لم توفره حتى اوروبا لابنائها ان المغرب يوفر مالاتوفره اوروبا . هل تسمح الدول الاوروبية بالجوطية التي يعيش منها العديد من المغاربة وهل تسمح بالبيع في اسواق اسبوعية بثمت صنك رمزي لا يتعدى 10 دراهم . وهل تسمح اوروبا بكراريص الديطاي والتفريشة و........
المشكل في بلدي الحبيب انه الكل يريد الربح السريع وان يبني منزله الخاص في اسمه .ونجد ان جل الاوروبيين يكترون شقق للسكن . لقد عشت في اوروبا ورجعت للعيش في وطني الحبيب ورايت ان القناعة في بلدك سوف تجعلك احسن من الاوروبي ولله الحمد . وكل شيئ متوفر فقط الاجتهاد والعمل . والابتعاد عن المخدرات . الرزق عند الله . احبك ياوطني ويا ملكي واطلب الله ان يرزقنا جميعا .
سامحوني ان قلت لمن يتظاهر ويطالب بالعيش الكريم الذي لم توفره حتى اوروبا لابنائها ان المغرب يوفر مالاتوفره اوروبا . هل تسمح الدول الاوروبية بالجوطية التي يعيش منها العديد من المغاربة وهل تسمح بالبيع في اسواق اسبوعية بثمت صنك رمزي لا يتعدى 10 دراهم . وهل تسمح اوروبا بكراريص الديطاي والتفريشة و........
المشكل في بلدي الحبيب انه الكل يريد الربح السريع وان يبني منزله الخاص في اسمه .ونجد ان جل الاوروبيين يكترون شقق للسكن . لقد عشت في اوروبا ورجعت للعيش في وطني الحبيب ورايت ان القناعة في بلدك سوف تجعلك احسن من الاوروبي ولله الحمد . وكل شيئ متوفر فقط الاجتهاد والعمل . والابتعاد عن المخدرات . الرزق عند الله . احبك ياوطني ويا ملكي واطلب الله ان يرزقنا جميعا .
تعليق غير لائق
-17
22 - rbah oujda الاثنين 25 دجنبر 2017 - 22:35
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
كاع الناس نتاع غلجهة الشرقية راهم مع ابناء جرادة المقهورين في صمت من سنين وهاد لمعاناة لي كاينا فجرادة راها كاينا فتويسيت وفوجدة والسبب هو اغلاق الحدود البرية مع الجزاءر واغلاق منطقة مليلية سؤال واحد نوجهوه للمسؤولين على هاد الجهة ولبلاد ككل
واش الجهة الشرقية مغربية ولا جزاءرية واسبانية ،..._
وارجوا ان يصل هدا السؤال الى من يهمهم الامر
كاع الناس نتاع غلجهة الشرقية راهم مع ابناء جرادة المقهورين في صمت من سنين وهاد لمعاناة لي كاينا فجرادة راها كاينا فتويسيت وفوجدة والسبب هو اغلاق الحدود البرية مع الجزاءر واغلاق منطقة مليلية سؤال واحد نوجهوه للمسؤولين على هاد الجهة ولبلاد ككل
واش الجهة الشرقية مغربية ولا جزاءرية واسبانية ،..._
وارجوا ان يصل هدا السؤال الى من يهمهم الامر
23 - تغطية الشمس بالغربال الاثنين 25 دجنبر 2017 - 22:40
ماذا بعد الزلزال؟ التسونامي. وما بعد التسونامي؟ إذا سارت النور على هذه الطريقة لن يتمكن المخزن من بعث كل مرة العسكر أو التعامل تمنيت لكل مطالب مشروعة المغاربة. ليس كل مرة تسلم الجرة والقادمة تستلهم الأخضر واليابس ان لم تكن إجراءات جزئية ضد المفسدين. كفانا من الخطابات والشعوب.
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