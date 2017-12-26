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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إضراب عام في جرادة

إضراب عام في جرادة

الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الرمة الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:24
كان الأوروبيون يقولون عن جرادة c’est un coin fermé. اما نحن نقول :يقنط فيها العمى ،وذلك راجع للإهمال والتهميش بعد غلق منجم الفحم الحجري
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32
2 - مواطن الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:01
يجب على الدولة ان تقوم باصلاحات حقيقية و أن تحل المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي والا ستشاهد اضربات عامة على المستوى الوطني قد تتحول الى ثورات غضب فصبر المغاربة بدا ينفد بسبب سياسة الدولة التى تسببت له في الكتير من المعاناة
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53
3 - الوجدي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 21:28
لا يجب الضحك مع رجال جرادة و من لا يعرف جرادة لا يمكنه الحديث عنها و عن اَهلها . الكلمة عندهم لا تقدر بثمن حذاري ثم حذاري
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4 - عادل القنيطرة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:00
نعم يا مغاربة يا احرار ... دافعوا على حقوقكم فوالله لا تاخد الحقوق الا غلابا... افق يا شعبنا ... الكرامة الان و اليوم و ليس غذا لكل المواطنين...
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