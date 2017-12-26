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كُتّاب وآراء
رئيس جهة الشرق والاستقالة
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 22:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - بصراحة الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:17
بصراحة .حضور رئيس الجهة وسط الجماهير الشعبية نقطة تحسب له ..لأنه لأول مرة يحدث مثل هذا في المغرب.. المعتاد أن المسؤولون يتخبون حتى تمر العاصفة.. كيفما كانت نيته فالظاهر أنه يريد تقديم حل واقعي لجرادة .. مشاكل المغرب كثيرة وكبيرة تحتاج إلى أموال كثيرة وكبيرة ..والله المستعان..
2 - NOUMRI الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:44
أقول لرئيس جهة جرادة مبادرة طيبة و شجاعة سياسية أنك تحضر و تتحدت مع المواطنين الغاظبين لكن لا تعدهم بشئ قد لا تستطيع الوفاء به و هو حضور وفد وزاري إلى المدينة إلا بأمر ملكي حيت لا يستطيع و لا أحد منهم الإعتراض أو غير دلك لهدا أتمنى أن تحاول تدارك الموقف قبل أن يخرج عن السيطرة و أقول لسكان مدينة اجرادة الإلتزام بالقانون و عدم إحدات الفوضى و كدلك تنصيب لجنة مصغرة من أناس دووا خبرة و معرفة عالية بالمنطة لتمويل جميع سكان المدنة لتقديم ملفكم المطلبي أمام الجهات المسؤولة و عدم أرتكاب نفس الأخطاء التي وقع سكان الحسيمة و الله ولي التوفيق
3 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:45
صراحة هي مناطق منسية خاص اتخد لها بالعناية وعين الاعتبار .
certes c'est une région du pays qui souffre beaucoup faut se basé dans un premier temps sur l'agriculture et l'industrie le seul moyen qui peut sauvé cette région au moins commencé par l'agriculture planté des arbres fruitier de toute sorte c'est une région en eau . délocalisé certaine entreprise de sous traitance dans cette région du pays . avec le projet (Nador Med) il y'ara un port maritime qui vas encore facilité la tache pour l’exportation dors est déjà faut pense a l’agriculture dans cette région du pays planté de la vigne , arbre oranger , fruits et légumes pomme de terre et un peu plus d'entreprise peu importe afin qu'un maximum de gens puis est travailler et gagné leurs vie
certes c'est une région du pays qui souffre beaucoup faut se basé dans un premier temps sur l'agriculture et l'industrie le seul moyen qui peut sauvé cette région au moins commencé par l'agriculture planté des arbres fruitier de toute sorte c'est une région en eau . délocalisé certaine entreprise de sous traitance dans cette région du pays . avec le projet (Nador Med) il y'ara un port maritime qui vas encore facilité la tache pour l’exportation dors est déjà faut pense a l’agriculture dans cette région du pays planté de la vigne , arbre oranger , fruits et légumes pomme de terre et un peu plus d'entreprise peu importe afin qu'un maximum de gens puis est travailler et gagné leurs vie
4 - لحنين75 الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:48
السلام عليكم : مقام به السيد بعيوي رئيس منطقة الشرق شيء جميل يحمد عليه " و احيه من هذا المنبر المحترم بتفقده للمدينة جرادة " و حظوره وسط الشعب لمؤازرة أهالي الضحايا رحمهم الله !! الذي أرجوه من الإخوان ساكنة جرادة و الذين احبهم كثير ان لا يضغطوا على السيد بعيوي بحضور وزراء عاجلا و في يومه..! إنشاء الله مطالبهم ستسمع و تنفد فورا !! بحضور الوزراء او بدون الوزراء ! "لا يضيع حق من ورائه طالب" ..! تعازي الحارة مع الصبر و السلوان لأهل ضحايا المنجم و أرجوه سبحانه و تعالى ان يسكنهم فاسح جنانه.. و السلام عليكم. شكرا هسبرس .!
5 - الوجدي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:50
تحية نضالية للإخوان بمدينة جرادة ، لي جاتو شي جوج فرنك من أوروبا يحتافض بورقة سحب المبلغ راه يتهموكوم بتمويل أجنبي وحذاري من المندسين يرفعو علم جزر الوقواق باش تتسماو إنفصاليين ويدكدكوكوم بالزراوط ، هاد الناس مابغاوش يفهمو بلي راحنا ف 2018 ، فينك يابن هيمة أيام كنت تعطي الوعود عند إغلاق المناجم في 1998 ؟ دنوب هاد الناس على رقبتك أنت وشريكك في المفاوضات مع العمال وأقصد المستشار مزيان بلفقيه ، عندما طرحوا عليكم المشاكل التي نستنتج عن الإغلاق إتهمتموهم بالتشاؤمية وها نحن نرى النتائج الكارثية ، أغلقتم المنجم من دون إيجاد بدائل وهذا معروف عنكم ، تأتي لجنة الفيفا لمعاينة الملاعب وتعرضونها فقط مجسمات من الورق والزجاج ،بأس مونديالكم وبأس السياسة التشلهيبية التي أنتم عليها ، ويبقى السؤال دائما : هل بالمغرب حكومة أم مافيا ؟
رحم الله الشهيدين وعزائي لوالدها الذي لم يكتفي المنجم برأته بل أصر على أخد حتى أبنائه ، أما أمهما فالمسكينة كان الله عوضا لها ، تعجز الكلمات عن التعبير عن حالها .
رحم الله الشهيدين وعزائي لوالدها الذي لم يكتفي المنجم برأته بل أصر على أخد حتى أبنائه ، أما أمهما فالمسكينة كان الله عوضا لها ، تعجز الكلمات عن التعبير عن حالها .
6 - NABIL الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:12
60 في 100 ديال المناطق والمدن في المغرب مهمشين ومنسيين وفلوس الشعب سرقوها المسؤولين الكبار وخدام الدولة ولي بقى من الوزيعة خذاوه كروش الحرام الصغار وهذا هو المغرب
7 - أيمن سفير الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:37
نموذج للمسؤول الناضج والذي يتحمل مسؤولياته بشكل جدي
هذه هي النخبة التي يدفع بها البام إلى المسؤولية، لأن السيد بعيوي وغيره كثيرون هم الأقدر على تنزيل مشروع الحزب كما هو
هذه هي النخبة التي يدفع بها البام إلى المسؤولية، لأن السيد بعيوي وغيره كثيرون هم الأقدر على تنزيل مشروع الحزب كما هو
8 - هشام المغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:39
برافو لرئيس جهة الشرق
كلام راقي ومواقف مسؤولة وفي المستوى.
فقط أن يقف وسط كل هذه الحشود ويقنعها خطابه فهذا يعني أنه ابن الشعب ويحظى بالثقة من طرف المواطنين البسطاء
كلام راقي ومواقف مسؤولة وفي المستوى.
فقط أن يقف وسط كل هذه الحشود ويقنعها خطابه فهذا يعني أنه ابن الشعب ويحظى بالثقة من طرف المواطنين البسطاء
9 - هاجر الفطواكي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:47
برافو هذا هو المعقول، راه مايمكنش الناس تخرج تهضر على حقها وتعبر على آش ضارها، والحكومة تصيفط ليهم الأمن والتدخل السريع والدرك، راه هادي هي المقاربة السليمة وهي أن المنتخبين لي عندهم مصداقية يتلاقاو بالناس ويسمعو ليهم وحتى الحكومة تنتقل إلى عين المكان وتلاقا الناس وتاخد مطالبهم بجدية واولوية والا غادي تكون حكومة فاشلة
10 - محمد رضى الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:50
الآن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة، على الوزراء أن ينتقلوا إلى جرادة ويلتقون بالمواطنين هناك ويستمعوا لمعاناتهم ومشاكلهم ويبصطوا لهم الحلول العاجلة
11 - استقظو ايها المواطنون الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:51
الفقر المدقع والظلم والنهب والاقصاء والحكرة والاستبداد راه كثر في المغرب, وها احنا كل مرة كنتفاجؤو بالناس كتموت من اجل لقمة العيش وعشرة كليو ديال الدقيق ومي فتيحة ومحسن فكري واللاءحة طويييييييلة وهاهو جاي الدور علينا كلنا واحد مور واحد
12 - سليمان البطري الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:53
اليوم فالبرلمان قال رىيس الحكومة سعد الدين العثماني انه غادي يتلاقا بالبرلمانيين ديال جرادة هاد السيمانة أو السيمانة الداخلة فالرباط
اقول للسي العثماني ماديريش نفس الكارثة لي دارها قبل منك بنكيران منين تجاهل مطالب واحتجاجات ساكنة الريف،
آجي عندناانت والوزراء ديالك لجرادة وجلس مع تنسيقيات الساكنة واسمع واعطينا الحلول
اقول للسي العثماني ماديريش نفس الكارثة لي دارها قبل منك بنكيران منين تجاهل مطالب واحتجاجات ساكنة الريف،
آجي عندناانت والوزراء ديالك لجرادة وجلس مع تنسيقيات الساكنة واسمع واعطينا الحلول
13 - ليلى الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:55
وطبعا الحكومة مامسوقاش لآش واقع فجرادة وغادي تبقا مامسوقاش حتى تكبر العافية وتولي صعيييييب تطفيها ديك الساعة لصقوها فالتماسيح والعفاريت
14 - السالكي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 01:09
عندي سؤال جدي: واش الحكومة مازال ماباغاش تلعن الشيطان وتمشي لجرادة تجلس مع الناس وتشوف آش خاصهم؟
واش حتى ترون وتكبر القضية عاد يصيفطولهم السيمو والجوندارم يقمعو الناس؟
واش حتى ترون وتكبر القضية عاد يصيفطولهم السيمو والجوندارم يقمعو الناس؟
15 - عائشة المرتضى الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 01:12
خطوة جريئة وفي وقتها، فقط استمر في اسلوبك في تدبير الشأن العام ولا تتفاءل كثيرا بمبادرات حكومية لأنهم سيصدمونك بلامبالاتهم
16 - alpha الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 02:03
ça me rappelle le général morillon lors du siège de srebrenica qui donnait des messages de leurre à la population alors qu'en réalité il avait dans l'esprit de les livrer à leurs bouchers d'ailleurs je crois qu'il était né au Maroc ou bien qu'il y a passé une partie de sa vie crazy over the rainbow and he's crazy bon après je sais qu'il faisait partie d'un réseau et ce n'est pas nouveau rien de nouveau sous le soleil
17 - driss canada الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 02:47
أقسم بالله العظيم ما يقوله هدا المسؤول إنها مجرد وعود لتهدئة الوضع بين سكان المنطقة فقط لا أقل ولا أكثر حتى لا تخرج عن السيطرة وتنتقل لمناطق أخرى .فالوعود التي تحققت لعائلة محسن فكري الدي مات مطحونا وأمي فتيحة التي قضت نحبها محروقة وغيرهما هي نفس الوعود التي ستحقق لكم أنتم ياسكان أجرادة.فالأيام بيننا ستؤكد صدق أقوالي هده.
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