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كُتّاب وآراء
فيسبوك يعيد دراجة مسروقة
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 22:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - عبد الصمد الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:24
الإعاقة يا ابنتي ليست إعاقة الجسد بل إعاقة الفكر والسلوك. متمنياتي لك بالتوفيق والسداد حتى تبلغي مرادك بإذن الله.
2 - saccco الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:25
بعد الاستماع للطفلة خولة لا يمكن الا ان تحبها من أعماق قلبك وتتمنى لها ان تحقق كل أحلامها والتي هي احلام جد نبيلة ولي كل اليقين ان هذه الطفلة بنباهتها ودكائها وعزيمتها وإنسانيتها سيكون لها مستقبل زاهر
3 - الفقير المعتز .. الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:26
انتي يا بنتي بنت جميلة و مجتهدة اتمنى كل أحلامك تحقق انشالله ..سبحان الله دراجة هوائية غيرت مجرى حياتها اسعادت بها نشاطها و حيويتها كطفلة ...شيء مفرح أن تسمع مغاربة يتضامنون مع اخواتهم المغاربة في السراء و الضراء ..مازال الخير في بلادنا ..
4 - مغربي....... الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:35
شفت الفيديو ديالها بقا فيا الحال مسكينة فقيرة كتتقاتل مع الوقت وهدا شفار ماعندو قلب سارق ليها دراجة بغيت ليه الحبس وانت اختي خولة الله يشافيك وينقي الشوك من طريقك..... واحد القضية سمعت في الراديو ان الحكومة تكفلت بدراجة ليها وقيلا غير الكدوب
5 - لمزابي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:46
واش دابا لي تسرقات ليه شي حاجة خاصو يديكلاري للبوليس او للفايسبوك !
6 - khalid الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:03
الحمد لله ، وشكر للكل من تفاعل مع خولة ، مزال الأمل في بلاد
7 - kouri الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:08
ما شاء الله عليك.و الله نتي ما معاقة.لان الاعاقة ف العقل و نتي تبارك الله بعقلك و متفائلة و عندك روح مرحة و مقبولة.ابهرتني
8 - عمر الحركة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:23
الله احفضك ابنتي شوهة 2017 حتى المعاقين تسرقوهم حكومة فاسدة ........
9 - karim الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:29
تبارك الله عليك واضح من خلال كلامك فتاة نجيبة وذكية
وفقك الله لما فيه خير لك ولكل شباب المغرب العزيز
وفقك الله لما فيه خير لك ولكل شباب المغرب العزيز
10 - لحنين75 الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:31
و الله لم تري سعادتي و فرحتي لما شاهدتك تتكلمين و انت سعيدة و فارحة برجوع دراجتك ..! حمدا لله و الشكر لله .! انك و الله بطلة شجاعة ( إنك الخنساء المغربية ) تستحقين كل شيء ! اتمنى من الله عز وجل ان يحقق حلمك و غايتك في تكوين جمعيتك الخيرية "خولة" لمساندة و مساعدة المعوقين و ذوي الحاجة الخاصة..! و ستجديننا إنشاء الله جنود مجندة وراءك من داخل و خارج المغرب..! الذي أرجوه منك من الآن و عاجلا اذهبي و قدمي طلبك للجهات المختصة !! و شاركننا كل خطواتك و اخبارك خطوة خطوة "بالفاذة و الشذة" عبر موقعنا المحترم هسبرس و الله سيكون يوم عيد حين تحققين جمعيتك و سنحضر انشاء الله لافتتاحها.! أعانك الله ياخولة لما فيه الخير ! و شكرا على شجاعتك و ابسامتك وضحكتك..! و السلام عليكم شكرا للاخوان الذين ساندوها من داخل و خارجه و السلام عليكم ..شكرا هسبرس..
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