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كُتّاب وآراء
مكافحة تغير المناخ
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - متأمل الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:11
الدول الصناعية هي السبب الوحيدة في تغيير المناخ
ولذالك الأجيال القادمة ستؤدي هي الثمن من صحتها
وحياتها بل إننا نحن كذلك نؤدي ثمن سلبيات هذا الحضارة حيث يصاب كل سنة بالمغرب 40 ألف مواطن ومواطنة بالسرطان.
ولذالك الأجيال القادمة ستؤدي هي الثمن من صحتها
وحياتها بل إننا نحن كذلك نؤدي ثمن سلبيات هذا الحضارة حيث يصاب كل سنة بالمغرب 40 ألف مواطن ومواطنة بالسرطان.
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